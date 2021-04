Etapa baiana do torneio de robótica reúne equipes de escolas públicas e particulares

A 8ª edição do Torneio SESI de Robótica First Lego League - Challenge (FLL) será realizado na Bahia, nos dias 29 e 30 de abril. Essa será a primeira vez que o evento será realizado totalmente on line. A seletiva baiana é uma das 15 competições regionais realizadas pelo país pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e segue o formato das principais disputas internacionais.



As equipes, formadas por estudantes de escolas particulares e da rede pública, disputam vagas para o Festival Nacional SESI de Robótica, que se realizará em junho, também pela internet.

A temporada 2020/2021 do Torneio SESI de Robótica FLL reunirá 22 equipes da Bahia, Alagoas, Sergipe e Paraíba. O desafio da competição tem como tema RePLAY e visa estimular os estudantes a buscarem soluções de incentivo à prática de atividades físicas, a busca por qualidade de vida, evitar o sedentarismo e promover a saúde.

Os estudantes serão desafiados a desenvolver projetos de pesquisa sobre o tema e também a programarem robôs para cumprir missões no tapete de competição. O desafio inclui conhecimentos em programação e montagem de protótipos autônomos, usando peças de kits tecnológicos da Lego.

Apoio às escolas públicas

Além das suas próprias equipes, formadas por estudantes da Rede SESI de Educação na capital e interior, o SESI Bahia apadrinhou quatro equipes de escolas públicas e de garagem, nesta temporada. São elas: Robocop, Flash Light, de escolas estaduais; a Autobot, do IFBa; e a Black Gold, equipe de garagem do município de Candeias. O apoio se deu no fornecimento dos equipamentos e consultoria técnica.

De acordo com o superintendente do SESI Bahia, Armando Neto, o investimento do SESI nos projetos de robótica tem o objetivo de estimular o gosto pela ciência, tecnologia e inovação entre estudantes de ensino fundamental e médio. “O Torneio SESI de Robótica FLL busca desenvolver a liderança, autonomia e atitudes empreendedoras nos participantes e é neste sentido que tomamos a decisão de manter a realização do evento, mesmo diante deste cenário de pandemia”

Coordenador do Torneio SESI de Robótica, Fernando Didier explica que a ideia é que o desafio RePLAY mobilize os estudantes a resolver problemas do mundo real. “O tema não poderia ser mais aderente ao momento que estamos vivendo”, explica, complementando: “Para a competição, os participantes devem se preparar para cumprir quatro provas específicas, que incluem Core Values, que são os valores ligados as capacidades socioemocionais dos estudantes, Design do Robô, Projeto de Inovação e Desafio do Robô”.

Além do formato inovador, Fernando Didier destaca que a temática do torneio é um convite para estimular o espírito inovador. “Sempre ficamos surpreendidos com a qualidade das pesquisas e projetos apresentados pelas equipes”, destaca o coordenador do evento.



Programação

A programação prevê a realização de quatro lives. As dos dias 29 e 30 marcam, respectivamente, a abertura, das 8 às 9h, e o encerramento do torneio regional, das 17 às 18 horas, com a participação de convidados. No encerramento, serão anunciadas as equipes vencedoras que irão disputar a etapa nacional.

Na programação, conteúdos ligados ao entendimento do evento, tema da competição, dados, entrevistas com as equipes da Liga SESI de Robótica e bate-papo com convidados. Todas as lives serão transmitidas pelo canal da Escola SESIBA, no YouTube.

Iroman

Nas lives dos dias 26 de abril e na de abertura, do dia 29, o Torneio Regional FLL 2021 terá como convidado Fabiano Lacerda. Ele foi escolhido como padrinho das equipes e fará uma palestra no dia 29. Autor de dois livros e atualmente treinando para participar do Ironman Triathlon, Fabiano foi escolhido por sua história de vida inspiradora e conectada com o tema da temporada: Replay. Ele superou a obesidade e tornou-se referência como atleta.

Entre os dias 17 e 23 de abril, os competidores terão que gravar os vídeos com as provas e enviar para a plataforma de julgamento. São ao todo 18 equipes baianas da capital e interior. Os vídeos devem ter duração de 5 minutos.

Serviço

O que: Torneio SESI de Robótica First Lego League (FLL) – Etapa Regional – Temporada RePlay

Quando: 29 e 30 de abril

Onde: YouTube da Escola SESI Bahia e site oficial do evento