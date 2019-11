Eterno vilão Félix fará participação especial em 'A Dona do Pedaço'

Um dos vilões mais marcantes da teledramaturgia brasileira vai voltar a dar o ar das graças. Félix, interpretado por Mateus Solado em 'Amor à Vida' (2013), irá fazer uma participação especial na novela 'A Dona do Pedaço'.

De acordo com o site Notícias da TV, Félix irá celebrar o casamento de Agno (Malvino Salvador) e Leandro (Guilherme Leicam). Sua missão será abençoar o beijo gay do casal. A participação do ator Mateus SOlano teria sido gravada no último domingo (3), quando os Estúdios Globo (RJ) estavam vazios.

Cercada de cuidados, as cenas secretas estão sendo rodadas sem ensaios e com número reduzido de profissionais da parte técnica, pois a ordem é não chamar a atenção. Outro que estava trabalhando no domingão foi Reynaldo Gianecchini em sequências do desfecho de Régis.

Ainda segundo o Notícias da TV, Solano foi convidado por Walcyr Carrasco na última sexta-feira (01). Se o autor não mudar de ideia até a exibição da cena, no ar no próximo dia 22, Félix agirá como um "padrinho". Ele explicará que a união homoafetiva é uma grande conquista e que ele sabe disso como ninguém.

Para quem não lembra, Félix e Niko (Thiago Fragoso) se beijaram no último capítulo de Amor à Vida, novela também de autoria de Carrasco. O selinho carinhoso exibido em 31 de janeiro de 2014 foi o primeiro entre dois homens em uma telenovela. Depois, outras tramas de diferentes horários tiveram beijo gay na Globo.

Em outras ocasiões já cogitaram a volta de Félix, como aconteceu no filme Crô em Família (2018), mas Carrasco guardou o retorno da bicha má para uma de suas tramas. Apesar de jogar a sobrinha recém-nascida no lixo e fazer muita maldade, na época, o personagem debochado se redimiu e ganhou torcida para viver seu grande amor na reta final do folhetim.