Eternos traz o primeiro super-herói gay dos filmes Marvel

O Universo Cinematográfico Marvel cumpriu sua promessa e trouxe o primeiro super-herói gay em Eternos. O filme, que chega aos cinemas do Brasil em 5 de ovembro, irá apresentar novos personagens na Fase 4, entre eles Phastos, que será interpretado pelo ator Bryan Tyree Henry. O estúdio já havia sinalizado em 2019 sua intenção em criar um super-herói gay em seus próximos filmes.

O produtor de Eternos, Nate Moore, conta que irá abordar a homossexualidade do novo herói de "forma natural" e esse não é o "tópico central do personagem".

A intenção dos idealizadores do filme é retratar a sexualidade de Phastos sem que o super-herói "passasse muito tempo segurando uma placa sobre isso, porque a sexualidade é apenas parte de alguém", ressalta Moore.

"Na vida, a sexualidade não é a história completa de ninguém. Sim, nós achamos que isso não precisa representar toda a sua história. Achamos que, desse jeito, fica mais real... A gente se torna um melhor contador de histórias se colocamos isso (a homossexualidade) apenas como parte de quem alguém é. Então, sim, essa questão é uma parte importante do filme, mas o filme não é sobre isso. O filme é sobre quem o personagem é", conclui o produtor.

No longa-metragem dirigido por Chloé Zhao (do premiado Nomadland), o super-herói Phastos é casado com o personagem interpretado por Haaz Sleiman, e eles têm um filho. Eternos mostrará o primeiro beijo gay masculino da Marvel.

Haaz Sleiman conta que a equipe se emocionou quando os personagens se beijaram durante as filmagens do filme. "E é um lindo e muito emocionante beijo", revela. "Todo mundo chorou no set. Para mim, é muito importante mostrar como uma família gay pode ser amorosa e bonita."

A diretora Chloé Zhao revela as principais influências visuais e temáticas de Eternos, seu primeiro filme no Universo Cinematográfico da Marvel. Entre as principais estão algumas obras de Terrence Malick, Blade Runner 2049 (2017), de Denis Villeneuve; e O Regresso (2015), de Alejandro González Iñárritu.

"Eu diria que homenageio muitos filmes e cineastas que tiveram grande influência sobre mim, neste filme. Isso virou uma fanfarra para mim. Eu tento deixá-los me inspirar em diferentes partes do filme, porque o cinema é tão diverso, visualmente", explica Zhao. "Particularmente com a equipe da Marvel — nossa equipe de efeitos visuaus, as unidades de ação, os times de design — assistimos a filmes de Terrence Malick, particularmente Árvore da Vida e O Novo Mundo", completa

A cineasta ganhadora do Oscar continuou: "Assistimos muito a O Regresso e Interestelar. Assistimos a Blade Runner 2049 e a um filme chamado Samsara. Assistimos muito a esse filme. Obviamente, 2001: Uma Odisseia no Espaço foi muito importante, também. Então, esses foram os filmes que tínhamos em repetição. E, claro, tem muitas outras coisas da minha vida que eu vi e encaixei nele", conclui.

Criados em 1976, os Eternos são uma raça de super-humanos criados pelos alienígenas Celestiais durante sua visita à Terra. Porém, ao mesmo tempo que conceberam este grupo, os experimentos genéticos dos Celestiais originaram também os Deviantes, uma espécie de face corrompida das suas primeiras criações. O elenco do filme conta com Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden e Salma Hayek, entre outros.