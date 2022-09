ETs na Bahia: a capital dos discos voadores na Chapada Diamantina

São 395km que separam a capital baiana de um município ponto forte de avistamento de discos voadores. Na Chapada Diamantina, Morro do Chapéu é reconhecida no meio da ufologia pelos inúmeros avistamentos de objetos voadores não identificados. Os moradores da cidade antes estranharam, hoje tratam com naturalidade as naves extraterrestres que surgem no interior baiano.

O terceiro episódio do podcast “Só se ouve na Bahia”, de Isis Cedraz, traz moradores de Morro do Chapéu para contar os causos vividos que são de arrepiar. Quem acredita na existência de vida inteligente fora da terra e também em Deus, se depara com dúvidas da compatibilidade entre as crenças, o pastor Rafael Nery, da igreja Família da Graça explica a visão do cristianismo e de livros bíblicos que fazem menção ao aparecimento de vida extraterrestre na antiguidade.

Ainda no episódio, o editor da revista UFO, Ademar Gevaerd, fala sobre a Chapada Diamantina ser um ponto alto de avistamento desses ovnis, além de citar outros pontos na Bahia que atraem os seres desconhecidos. O jornalista Zé Raimundo também conta uma história que cobriu enquanto televisionava a área e seu fim trágico. Confira também a música composta pelo convidado Nanau Senna e cantada por Oslain Cabeludão.

Para ouvir, basta dar o play abaixo ou na sua plataforma de áudio favorita





Conte também seu causo interiorano aqui! Mande um e-mail com a história para o endereço soseouvenabahia@gmail.com.





FICHA TÉCNICA:

Produção, narração e edição: Isis Cedraz

Supervisão: Jorge Gauthier

Trilha de abertura: Ricardo Cedraz e Daniel Dantas

Música: Oslain Cabeludão (voz e violão); Nanau Senna (composição)

Entrevistados: Ademar José Gevaerd, José Raimundo, Josenaldo Senna, Patrícia Régis, Rafael Nery.





QUE PODCAST É ESSE? Só se ouve na Bahia é uma produção mensal do CORREIO. Apresentado por Isis Cedraz, o podcast traz mensalmente histórias contadas pelo interior do estado, com os desdobramentos na cultura local.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.