'Eu amei', diz menina que realizou sonho de conhecer cemitério; assista

Luana Ferreira, de 6 anos, fez um pedido um tanto inusitado para sua mãe. A garotinha tinha o sonho de conhecer um cemitério. Ana Carolina, 38, acatou o pedido da filha e a levou até o cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e registrou tudo pelo celular.

Segundo a mãe, o desejo da menina começou após a morte do avô paterno, no ano passado. Por ser um momento delicado, ela preferiu não levar a filha ao enterro do avô. Desde então, Luana pede para conhecer um cemitério.

Em uma entrevista ao Portal Uai, Ana Carolina, que trabalha como técnica de enfermagem, contou que ao buscar a filha na escola, a percebeu triste. Então, teve a ideia de levá-la ao cemitério.

"Gostou de vir no cemitério", pergunta a mãe, ao que Luana responde: "Eu amei!" Curiosa e visivelmente animada, ela ainda faz algumas perguntas para a mãe durante o vídeo de 45 segundos.

A responsável pela repercussão do fato foi a irmã mais velha da menina, Laura Lima, 18, que postou em sua conta pessoal, no Twitter, a visita inusitada da irmã.

Até a publicação dessa matéria, o post passava de 89 mil curtidas e 17 mil retweets. O passeio exótico ocorreu na última quarta-feira, 25, em um cemitério no Rio de Janeiro, localizado no Bairro Santa Cruz.