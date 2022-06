Dizem que a filha sempre puxa mais ao pai. Liz é a prova viva do ditado. Tanto que a mamãe Lore Improta brincou com a situação envolvendo as semelhanças da bebê com Léo Santana. “É gente, eu pari meu marido mesmo”, escreveu.

Já Léo faz questão de postar diversos momentos com a pequena, ressaltando a semelhança entre os dois.

No entanto, Lore não saiu de mãos abanando nessa história. A personalidade da garota é herdada da mãe, garante a dançarina.