'Eu te amo e vou cuidar do nosso pequeno', diz mãe do filho de Henrique Bahia

A mãe do filho do produtor Henrique Bahia, Fernanda Costa, prestou uma homenagem ao ex-companheiro. O baiano morreu no dia do aniversário dela, na última sexta-feira (5).

"Foi um dia muito feliz pra mim, pois era meu aniversário, e um dos piores da minha vida. Tenho certeza que Deus escolheu este dia porque sabia que eu precisaria de todo amor pra aguentar essa perda. Foi o dia que eu perdi uma das pessoas com o maior coração do mundo e também que mais me fez raiva, mas mesmo assim tivemos juntos o melhor presente de nossas vidas que foi o nosso filho Bernardo... Hoje eu me vejo mais perdida em relação as coisas que nós tínhamos que pensar por nosso filho, pois agora eu não tenho com quem dividir. ", escreveu Fernanda.

Ela também falou que sentia orgulho de Henrique por sua trajetória profissional. "Eu te falei uma vez o quanto eu tinha orgulho do profissional e de tudo que você conquistou por mérito seu", postou.

Fernanda lembrou da despedida de Henrique afirmou que vai continuar cuidando do filho. "Eu nunca fui em uma despedida tão linda na minha vida como eu fui na sua. Parecia uma produção sua e era mesmo, né. Mas foi difícil demais ver uma pessoa que eu amava, pai do meu filho e o ser humano incrível que você sempre foi... Eu te amo e vou cuidar do nosso pequeno que é a sua xerox melhorada porque ele puxou a mim também".