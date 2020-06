'Eu te amo': repórter da Globo se declara ao vivo para o marido; veja vídeo

O romantismo tomou conta da programação da Globo no início deste dia dos namorados. Ao vivo no Bom Dia Rio, notíciario local da emissora no Rio de Janeiro, um dos repórteres da casa, Erick Rianelli, se declarou no ar para o marido, Pedro Figueiredo, que também trabalha na emissora carioca.

"Pessoal, tenho que mandar um recado. O Pedro está assistindo à gente, eu já falei com ele. Pedro Figueiredo, nosso colega, repórter, meu amor, meu marido. Eu te amo. Feliz Dia dos Namorados pra gente e para todos os casais apaixonados que estão nos assistindo", afirmou Erick.

"Eu vou comemorar o meu [Dia dos Namorados] em casa, rapidinho, porque amanhã tenho plantão cedo. Pedro, vê se faz o jantar aí, né amor? Me dá essa força. Vou preparar uma surpresa ótima para ele", concluiu o repórter.

Ambos ainda trocaram carinhos no Twitter: "Me apaixonando cada dia mais...", disse Pedro.