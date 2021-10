'Eu vejo várias luzes no fim do túnel', afirma Wallace, capitão do Vitória

A presença de Bruno Oliveira no jogo contra a Ponte Preta ainda não é certa. Sob a observação dos médicos do Vitória, o meia participou das atividades na Toca do Leão nesta quinta-feira (28), mas ainda será reavaliado na sexta-feira (29), quando ocorrerá o último treinamento antes do jogo contra a Ponte Preta, sábado (30), às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro.

Na zaga, o desfalque é certo. Lesionado no ombro, Mateus Moraes precisará passar por cirurgia e não atua mais nesta temporada. Ele será substituído por Thalisson Kelven. Poupado no empate em 1x1 com o Botafogo-PB, na terça-feira (26), no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela pré-Copa do Nordeste, o capitão Wallace retorna ao time.

Escolhido para dar entrevista coletiva após o treino desta quinta-feira, Wallace sugere o que fazer para não deixar o tropeço contra o Botafogo-PB atrapalhar o bom momento que o Vitória vive na Série B. O Leão venceu as duas últimas partidas do torneio nacional, contra Sampaio Corrêa (1x0) e Brasil de Pelotas (4x0).

"Lembrando das boas atuações que a gente teve contra Sampaio Corrêa, Brasil de Pelotas e Itabaiana. Dentro desses jogos, o nível de cansaço é alto. A gente teve um bom primeiro tempo contra o Botafogo-PB, o segundo tempo natural que caia devido ao excesso de jogos que tem. A gente tem sofrido muito com a questão do desgaste físico dos atletas. Nada de anormal, mas tem um grande ponto positivo. Mesmo não fazendo uma boa partida, a equipe trouxe um resultado razoável para dentro de casa", afirmou o capitão.

Com 32 pontos, na 18ª posição, o Vitória luta para deixar a zona de rebaixamento da Série B. O Londrina tem a mesma pontuação do rubro-negro e está em 17º lugar. Primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, o Brusque tem 35 pontos e impossibilita que o Leão saia do grupo de degola nesta rodada porque tem 10 triunfos, contra seis do Vitória, e esse é o principal critério de desempate. Adversário da vez, a Ponte Preta tem 37 pontos e ocupa a 15ª posição.

Wallace está confiante que o Vitória conseguirá escapa do rebaixamento à Série C. "Velho, eu vejo várias luzes no fim do túnel. A gente, durante toda a temporada, oscilou, foi uma equipe que empatou muito. Porém, enfim a gente conseguiu uma sequência de três vitórias, que foi uma coisa que não tinha acontecido durante toda a temporada. Isso já nos traz esperança, e é o que nos resta. Pensar jogo a jogo. Tenho plenas convicções que as coisas vão acontecer de forma positiva para a gente", projetou o zagueiro.