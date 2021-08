EUA explodem carro-bomba do Estado Islâmico no Afeganistão, diz porta-voz

Um drone das Forças Armadas dos Estados Unidos explodiu um carro-bomba que era operado pelo Estado Islâmico em Cabul, capital do Afeganistão, na manhã deste domingo (29), de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos.



Ainda de acordo com o órgão do Departamento de Defesa responsável pelas operações no Grande Oriente Médio, o carro-bomba seria usado em um atentado na área do aeroporto de Cabul, que já foi atingido por uma explosão reivindicada pelo grupo terrorista na última quinta-feira (26).

O porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, capitão Bill Urban, confirmou a informação à rede de TV americana CNN. "As Forças Armadas americanas realizaram hoje um ataque aéreo não tripulado para autodefesa a um veículo em Cabul, eliminando uma ameaça iminente do Estado Islâmico ao Aeroporto Internacional Hamad Karzai", disse.



Segundo o porta-voz, há confiança de que o ataque foi bem-sucedido. "Explosões secundárias significativas no veículo indicam a presença de uma quantidade substancial de material explosivo. Estamos avaliando a possibilidade de baixas civis, mas não temos nenhum indicativo disso até o momento. Seguiremos atentos a outras ameaças potenciais futuras".



O atentado ao Aeroporto Internacional de Cabul na última quinta-feira matou ao menos 108 pessoas, entre elas 13 militares americanos. Logo após o atentado, o presidente Joe Biden afirmou que os Estados Unidos "não esquecerão nem perdoarão" os terroristas. Biden prometeu uma caça aos responsáveis pelo ataque.



"Vamos caçá-lo e fazê-los pagar. Defenderei nossos interesses com todas as medidas que estiverem ao meu alcance".