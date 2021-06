EUA incluem Brasil em lista de países que receberão doação de vacina

Os EUA incluíram o Brasil na lista de países que vão receber parte do primeiro lote de doações de vacinas contra a covid-19. A lista de países que serão beneficiados foi anunciada nesta quinta-feira (3).

Os EUA se comprometeram a doar cerca de 80 milhões de doses excedentes das vacinas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson até o final de junho. 25 milhões de dose fazem parte do primeiro lote. Ainda não há informação sobre a destinação do restante das doses.

O Brasil vai receber sua parte através da aliança Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS). Serão 19 milhões de doses agora e para cá serão enviadas 6 milhões delas.

Veja como ficou a distribuição:

* 6 milhões para América do Sul e Central: Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti, Comunidade do Caribe e República Dominicana.

* 7 milhões para a Ásia: Índia, Nepal, Bangladesh, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão, Ilhas Maldivas, Malásia, Filipinas, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Laos, Papua Nova Guinea, Taiwan, e as Ilhas do Pacífico.

*5 milhões para a África, distribuídas entre os países selecionados em coordenação com a União Africana.

As outras 6 milhões de doses que fazem parte do primeiro lote vão ser distribuídas diretamente pelos EUA para países parceiros, como México, Canadá, Coreia do Sul, Cisjordânia, Gaza, Ucrânia, Kosovo, Haiti, Geórgia, Egito, Jordânia, Iraque, Iêmen e para trabalhadores das Nações Unidas que estão na linha de frente.