EUA tem coronavírus em 46 estados, mas risco ainda é baixo, diz Pence

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence afirmou nesta sexta-feira, 13, que o coronavírus já atingiu 46 Estados norte-americanos. Ele enfatizou, contudo, que o risco para os americanos em geral ainda é baixo.



As declarações foram dadas durante entrevista coletiva comandada pelo presidente Donald Trump.



Também presente ao evento, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse que é impossível prever quando será o pico e quando haverá uma redução nos casos da doença.



A duração do problema "dependerá de nosso sucesso em freá-lo", enfatizou o médico imunologista, em meio a novos anúncios do governo nessa frente.