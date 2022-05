Eunápolis lança programação de 'São João se Encontra com Pedrão'

A cidade de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, deu o pontapé inicial nas comemorações do São João nesta quarta-feira (25) na Casa Bar, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. No local, a prefeitura fez o lançamento do “São João se Encontra com Pedrão”, que acontecerá de 29 de junho a 3 de julho, no megacircuito de evento que será montado no trecho urbano da BR-367, nas imediações dos bairros Pequi e Dinah Borges, e contará com grandes nomes nacionais, como a dupla Zezé di Camargo e Luciano, Wesley Safadão e Amado Batista, além de mais de 50 artistas locais.

A prefeita da cidade, Cordélia Torres, informou que são esperados mais de 100 mil pessoas diariamente, além de uma expectativa de gerar R$ 50 milhões para o comércio e mais de 5 mil empregos, de forma direta e indireta. “Dois anos sem festas e a ansiedade e a vontade das pessoas é de estar perto, de abraçar e de compartilhar amor e carinho”, afirmou.

O Pedrão, que é uma tradição de Eunápolis, terá cinco dias de festa, sendo que em anos anteriores eram três. A prefeita ressaltou a importância de valorizar os artistas locais da cidade. Segundo ela, o São João, do dia 15 a 26 de junho, e o Pedrão terão mais de 50 cantores eunapolitanos que vão se revezar nos 19 dias de festa em quatro circuitos espalhados em regiões diferentes do município.

“Eu sou nascida de Eunápolis, eu sou mulher, sou acolhedora, acredito que todo mundo deve ter oportunidade e a nossa cidade tem uma veia musical muito forte. Acredito que a oportunidade deve ser de todos e não de alguns. Os artistas locais são o ouro da casa e eles precisam ser valorizados”, disse a prefeita.

A artista Cris Lima, que é de Eunápolis, se apresentou durante o lançamento do 'São João se Encontra com o Pedrão' e declarou uma imensa felicidade em poder retornar aos palcos em junho. “Eu estou numa expectativa tão grande, para nós artistas, para a nossa cidade Eunápolis, é uma alegria imensa a gente poder reviver o São João e o Pedrão. Acredito que o Nordeste em peso está ansioso porque essa festa é o Carnaval do nordestino”, disse.

“A realidade é que a pandemia chegou e durou dois anos e o povo está ávido para se divertir. Eu acredito que esse será o maior e o melhor São João da história da Bahia”, pontuou o ex-prefeito e secretário da Casa Civil de Eunápolis, Paulo Dapé.

Um dos cantores que vai se apresentar nas festividades de Eunápolis, Daniel Vieira afirmou estar feliz com o retorno das festas juninas, contando com uma agenda de shows cheia, fazendo parte das principais festas da Bahia.

“Eunápolis marcou minha vida, porque sempre quis tocar no Pedrão e a primeira vez que eu toquei lá eu tinha combinado de conhecer Cristiano Araújo, mas ele faleceu quatro dias antes. A lembrança que tenho é de um show muito emotivo, de um público extremamente emocionado também e de uma avenida entupida de gente”, contou o artista.

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela