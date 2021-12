Euphorbia Hip Hop é opção para apartamentos; veja dicas

Quem perdeu a coluna da semana passada, volte uma casa! Falando seríssimo, estou encantada com a quantidade de espécies que são consideradas como plantas de sol pleno, mas que, aqui na Bahia, ficam bem com menos horas de incidência solar. Este foi o caso dos Crótons na semana passada e hoje trago mais um achado que virou xodó, a Euphorbia Hip Hop.

Os dois vasinhos que tenho na varanda de casa me deram uma bela amostra de que, na verdade, funcionam melhor como plantas de meia sombra, recebendo entre 2 e 4 horas de sol diárias. Em períodos de calor e sol intenso, encontro as pobres sempre meio desmaiadas ao final do dia. Borrifo água nas folhas sempre que posso e já percebi que não são suscetíveis às pragas e doenças. E costumam atrair diversos polinizadores, como pássaros, borboletas e abelhas nativas. Uma coisa linda de se ver!

Nativa da América tropical, a Euphorbia Hip Hop vem ganhando espaço há cerca de dez anos no mercado de plantas ornamentais do Brasil. Em localidades com inverno mais rigoroso, provavelmente não produzirá tantas florações e pode ter ciclo de vida anual. Porém, em locais com bastante sol e calor, é possível que floresça praticamente o ano inteiro. As podas podem ser feitas em qualquer período e estimulam o surgimento de novas brotações. Aproveite para fazer mudas com as pequenas estacas que seriam descartadas, mas use sempre luvas quando manusear, já que a seiva pode irritar a pele mais sensível.

Com hastes finas e flores delicadas, a Euphorbia Hip Hop surpreende pela rusticidade e facilidade de cultivo. Só não tolera ventos fortes, tampouco será uma planta que poderá ser abandonada em algum canto da casa. Sua rega deve ser frequente, nunca deixando o substrato secar por completo. Ela mesma vai te mostrar que precisa de água porque as folhas começam a pender para baixo. Prefira vasos de plástico e acrescente vermiculita quando replantar para ajudá-la a reter umidade e nutrientes.

O porte compacto e o formato arbustivo trazem grande versatilidade ornamental à planta, podendo ser cultivada em vasos, cuias pendentes, jardins verticais, caminhos, bordaduras e até forrações de áreas externas. Com raízes comportadas e não competitivas, ela pode dividir espaço com outras espécies sem maiores problemas. No vídeo, você encontra outras dicas de cultivo. Então, já aperta o play aí e plante Euphorbia Hip-hop!!!