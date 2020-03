Euzaria faz cinco anos de puro propósito

Há exatos 1825 dias, eu nasci. Meus pais me deram um nome diferente, repleto de significado. Confesso que não fui uma filha bem planejada e meus pais tinham muito pouca experiência, mas de uma coisa eu tenho certeza: fui concebida com muito amor e um propósito muito claro: tornar o mundo mais humano. É que a minha razão social sempre foi muito além do cartão de CNPJ.

Desde o primeiro dia de vida, minha missão estava clara: transformar compras em atos de solidariedade. Meu primeiro guarda-roupa foi fruto de uma conversa na beira da praia, regada à muita água de coco. Comecei com camisetas cheias de alma, com mensagens realmente transformadoras. Depois vieram quadros decorativos, canecas brasileiras, mochilas ecológicas, óculos de sol sustentáveis, cada um gerando impacto positivo da sua forma. Fui palco de muitas transformações positivas. Fui palco de música, poesia, meditação, projeto social, reciclagem, conexões incríveis e até mesmo de belos romances.

Nesses 5 anos, foram milhares de vidas impactadas positivamente e eu me sinto muito grata por isso. Muitas vidas passaram por mim, e eu sempre dei o meu melhor para que elas saíssem melhores do que entraram. Passei por escolas, universidades, comunidades, prefeituras e empresas de todos os portes. Levei minha mensagem pra outros estados, outros países e continentes. Convidei o mundo a refletir sobre uma nova forma de empreender.

Minha família sempre foi muito mais emoção do que razão. Eles querem mudar o mundo, sabe? Sempre fui criada com muito amor. Mas por muitas vezes esqueceram de cuidar da minha saúde. Lembro do dia que inauguramos um dos meus espaços no Shopping e estava tudo pronto pra abrir a loja. Menos a máquina de cartão de crédito e as planilhas de controle financeiro. Pois é… palavras como: “gestão”, “controle” e “planejamento” definitivamente não foram as primeiras que aprendi a pronunciar. Mas, aos poucos fui aprendendo, amadurecendo, e hoje sei até fazer um fluxo de caixa, acredita? Doeu, mas aprendi que pra fazer a diferença no mundo, precisava primeiro cuidar de mim.

Nesses anos, sempre preferi ser autêntica do que ser aprovada socialmente, sabe? Sempre fui fiel ao que acredito. Meus valores são inegociáveis. Foi assim que eu fui criada. Ainda sou uma criança, mas tenho muito orgulho da minha história. Conheci muita gente incrível e fiz amigos que vou levar pra vida inteira. Amigos que foram essenciais para o meu crescimento. Sem eles, eu jamais teria conseguido expressar meu propósito com tanta intensidade.

Nessa minha história, sempre fui ousada. Não tive medo de arriscar. Errei. Aprendi. Acertei. Errei de novo. Me reinventei. Fui além e dei um novo significado ao varejo. Amei. Muito. Muito mesmo. Me doei ao próximo. Servi. Evolui. Inspirei. Definitivamente eu não nasci pra ser uma marca. Nasci pra deixar uma marca. Se fosse pra ser apenas mais uma loja no varejo, tenho certeza que meus pais nem fariam questão de me ter como filha.

Ah, pode ser que você nem saiba, mas a minha identidade representa um olho e uma vírgula. É a certeza de que estaremos sempre olhando pra frente e dando continuidade a esse legado que só está começando. Eu me chamo Euzaria.

- Texto em Homenagem aos 5 anos de vida da Euzaria - Moda Consciente