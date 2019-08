Evangélicas, Simone e Simaria não cantam trecho de música que fala de Iemanjá

Declaradamente evangélicas, Simone e Simaria deixaram de cantar um trecho da música Quero Ser Feliz Também que fala de Iemanjá, cultuada em religiões de matriz africana. A música é da banda Natiruts e foi cantada pelas sertanejas, Iza, Gloria Groove e Matheus e Kauan no programa Música Boa ao Vivo, do canal Multishow.

Durante a apresentação, Simaria larga o microfone depois das palavras "flores brancas" e começou a fazer uma dancinha. Já Simone baixou o microfone no momento em que começou o trecho que cita Iemanjá.

A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, afirmou que as duas estavam incomodadas com a música desde os ensaios, nos bastidores. Mas foram ao palco para a apresentação e tudo foi filmado. A cena gerou várias críticas nas redes sociais. Há poucos dias, caso similar aconteceu com o cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, acusado de evitar trechos da música Raiz de Todo Bem por motivos religiosos.

"Simone e Simaria não mencionam uma divindade de outro credo numa letra de reggae pq elas não podem mencionar divindades alheias, ou isso é só com as de religiões de matriz africana? Quem consegue falar "Thor" e assistir Vingadores consegue falar #Iemanjá, né non? Como isso chama?", comentou um internauta.

As irmãs falaram do assunto ao Uol, durante uma sessão de fotos para a festa do Peão de Barreiros - elas são embaixadoras do evento. "Quer que eu cante? Flores brancas, paz e Iemanjá!", cantarolou Simone ao ser questionada.

Simaria disse que não cantou porque não sabia. "Eu nem sabia cantar aquilo. Vou mentir para vocês? Eu estou de mudança, as minhas malas todas no meio do quarto. Eu disse: 'Simone, eu vou jogar pra tu, porque não sei cantar essa música não!'", afirmou. Segundo ela, a música foi escolhida em conjunto por todos os artistas envolvidos. "É porque o povo fica criando situações...", continuou Simone, e Simaria completou: "O povo é sem-vergonha mesmo".

Simone disse que respeita todas as religiões e que o país é livre. "Meu amigo, se você quiser tocar o seu tamborzinho, toque o seu tamborzinho! Se quiser ajoelhar e ir para a igreja, vá para a igreja! Nós vivemos em um país livre e as pessoas têm que parar com isso. Se você é feliz na sua religião, está ótimo, está massa!".