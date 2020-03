Evaristo Costa revela exigências feitas para fechar com CNN: 'gravo quando quero'

O emprego de Evaristo Costa na CNN Brasil pode facilmente ser descrito como o emprego dos sonhos. Prova disso é que em conversa ao vivo nas redes sociais com o relações públicas Rodrigo Branco, contou que ainda "se sente de férias" após ter feito várias exigências para o novo canal de televisão.

"As minhas férias continuam", diz ele, aparecendo bem à vontade em um quarto de hotel em São Paulo. O jornalista explica: "É que a CNN se encaixou nos meus planos. Agora estou em São Paulo, confinado em um quarto de hotel para não pegar gripe, mas continuo morando na Inglaterra. Vou trabalhar uma vez por semana e eu escolho o dia que quero. Vou sair de férias todos os períodos que as minhas filhas saírem na Inglaterra. Não entro mais ao vivo, não trabalho mais sábado ou domingo. Continuo fazendo publicidade. E vou apresentar um programa que é muito legal, já conhecido na TV americana", explicou ele que saiu da Globo em 2017.

Evaristo diz que se planejou para poder conquistar este "trabalho dos sonhos", e que fez uma lista de exigências para a CNN Brasil: "Me projetei para parar de trabalhar aos 40 anos. Estou com 43 agora. Quando fiz 40 foi quando pedi minha demissão na TV Globo. A CNN me procurou e eu disse que não voltaria nunca mais para a TV, que não queria. Mas eles me perguntaram o que eu queria. Coloquei tudo no papel e eles aceitaram. Aí eu não poderia mais dizer que não."

A CNN Brasil anunciou que Evaristo Costa apresentará, dos estúdios de Londres, o programa 'CNN Series Originais', que irá ao ar aos domingos. Na atração, o jornalista apresentará três documentários exclusivos, com produções nacionais e internacionais.