Evento baiano sobre medicina de precisão reúne cientistas nacionais e internacionais

O Bahia e o Brasil vão estar no protagonismo da discussão sobre Medicina de Precisão entre os dias 23 e 26 de novembro, quando acontece a primeira edição do Summit Precision Medicine - New Frontiers of Diagnosis and Treatment (Novas Fronteiras de Diagnóstico e Tratamento).

O evento é produzido no Brasil pela Singular Medicina de Precisão e vai reunir profissionais da área com atuação nacional e internacional, com alguns dos nomes falando pela primeira vez em um evento da América do Sul.

Serão quatro dias de palestras online sobre as novas fronteiras do diagnóstico e tratamento de doenças através da Medicina de Precisão. As inscrições são gratuitas e estão abertas através do site (clique aqui para acessar). Cada inscrito recebe o link para acesso às apresentações. O evento é aberto ao público.

As falas vão acontecer em inglês, com tradução simultânea, em dois horários: 11h às 13h40, ao vivo, e com reprise entre 19h e 22h.

A programação reúne nomes como o da professora Mestre em Genética (UFPR) e PhD em Genética Médica (USP) Kiyoko Abe-Sandes, que coleciona no currículo mais de 30 anos de experiência em doenças genéticas hereditárias; do Prof. Dr. Sergey Suchkov, da Universidade de Moscou (Rússia), autor de mais de 500 publicações, incluindo 10 patentes e mais de 10 monografias, manuais e livros didáticos publicados na Rússia e nos EUA; Prof. Dr. Sankar Ghosh, da Universidade de Colúmbia (Nova York), PhD em Biologia Molecular com o pós-doutorado feito com o Prêmio Nobel Dr. David Baltimore no Instituto Whitehead do MIT em Cambridge; e Sheetal Sharda, médica geneticista e consultora de genética clínica com mais de 12 anos de experiência nesta área. Ela é membro da Indian Medical Association (IMA), membro da Indian Academy of Pediatrics, membro da Indian Academy Of Medical Genetics e membro da National Academy of Medical Science.



Singular Medicina de Precisão

A Singular Medicina de Precisão é uma empresa brasileira de saúde especializada em Medicina de Precisão, fornecendo testes diagnósticos através de exames genéticos de última geração. A empresa atua nacionalmente com portfólio completo de exames em diferentes plataformas, incluindo sequenciamento de nova geração, microarray e suporte de bioinformatas para soluções de uma grande variedade de aplicações genômicas.

Os exames abrangem diversas áreas de atuação: Cardiologia, Dermatologia, Doenças Metabólicas, Pediatria, Endocrinologia, Farmacogenética, Gastroenterologia, Genética, Hematologia, Imunologia, Nefrologia, Pré-natal, Neurologia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Pneumologia.