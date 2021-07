Evento Conecta EAUFBA será lançado para alunos de Administração da UFBA

Nos dias 12, 13 e 14 de julho, acontecerá o evento de lançamento do Conecta EAUFBA – a rede de ex-alunos da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. O tema do evento online será Carreiras e Conexões e contará com grandes nomes do mundo corporativo e gestão pública que estudaram na faculdade.

Já confirmados para o evento estão o sócio e co-fundador do Grupo ABC de Comunicação Nizan Guanaes, o empresário e político ACM Junior, o político e radialista Mário Kertész, a atual vice-prefeita de Salvador Ana Paula Matos, além da policial militar Major Denice e o ator Fernando Alves, todos alumni da EAUFBA.

"Eu, atualmente, estou como presidente dessa rede e, junto com outros fundadores, temos o objetivo de retribuir à universidade. Eu passei dois anos fazendo MBA na Universidade de Chicago e vi como esse espírito de retribuição à universidade é forte lá fora e queremos, com a Conecta EAUFBA, dar esse impulso à Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia", explica a presidente do projeto, Luciana Ferreira. Para ela, esse evento é um catalisador de networking entre alunos e ex-alunos. "É impressionante a quantidade de pessoas incríveis que passaram pela escola e agora terão a chance de retribuir", acrescenta.

O evento terá dois pilares principais, o programa de mentoria aos alunos e ex-alunos e a criação de um fundo de doações e realização de investimentos para a Escola.

As incrições podem ser feitas pelo site Carreiras e Conexões | Conecta EAUFBA . O evento será transmitido pelo Youtube também para os não inscritos.

Confira a programação:

12/07 às 18h30 - Abertura com time Conecta EAUFBA

12/07 às 18h40 - Carreiras e Conexões com Nizan Guanaes

12/07 às 19h10 - Como funciona o ambiente tech no Brasil com Fred Santoro e Carlos Costa

12/07 às 19h40 - Transformando propósito em carreira com Harley Nascimento e Maurício Lima

12/07 às 20h10 - Megatendências: o que esperar de um futuro próximo com Fernando Alves e Leonardo Assis

13/07 às 18h30 - A indústria criativa na Bahia e a pandemia da Covid-19 com Mário Kertész e Paulo Miguez

13/07 às 19h10 - Da EAUFBA para o mundo: trilhas internacionais com Gabriel Mello e Taís Silveira

13/07 às 20h00 - Criando Startups de sucesso com Paula Morais, Ubiraci Mercês e Rodrigo Paolilo

14/07 às 19h10 - O papel do setor público na criação de ecossistemas com Major Denice, Ana Paula Matos e Leandro Lima

14/07 às 20h00 - A revolução do mercado financeiro brasileiro com ACM Júnior, Guilherme Costa e Diogo Pessoa.