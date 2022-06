Evento da OAB-BA discute 10 anos do Código de Florestal brasileiro

(Foto: Divulgação)

Um evento organizado pela Comissão Especial de Agronegócio da OAB-BA vai discutir os 10 anos do Código Florestal do Brasil . O ministro e relator do código Aldo Rebelo está entre os convidados do evento, que incluem ainda o presidente da citada comissão da OAB-BA, Leandro Mosello, e os membros Marcela Pitombo, Katia Capelesso e Arthur Granich.

Será possível acompanhar o evento pelo Youtube:

Criada em 2016, a Comissão do Agronegócio desenvolve há 6 anos trabalho para fortalecer a advocacia e discussões ligadas ao agronegócio brasileiro, setor que representa hoje 25% das exportações do PIB no país.

Depois do evento sobre o tema na maior feira agropecuária do norte-nordeste, Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, a comissão traz a série do projeto “OAB Convida”, inaugurada em 2020, a fim de fomentar e colaborar no debate técnico e jurídico que impactam no setor do agronegócio brasileiro, a exemplo dos desafios de implementação uniforme do CAR - cadastro ambiental rural, bem como de temas que envolvem a conciliação da preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Estão convidados:

Ex-ministro Aldo Rebelo, relator do Código Florestal brasileiro

Leandro Mosello, Presidente da Comissão Especial do Agronegócio da OAB-BA e autor do Manual de Direito Florestal

Membros da comissão

Marcela pitombo - membro da Comissão Especial do Agronegócio da OAB-BA

Katia Capelesso - presidente da Comissão Especial do Agronegócio da subseção de Luís Eduardo Magalhães

Arthur Granich - presidente da subseção de Luís Eduardo Magalhães