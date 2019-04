Evento de software livre acontece na Feira das Artes de Mucugê

Acontece neste sábado o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre (Flisol), em Mucugê, na Chapada Diamantina. As atividades da programação são gratuitas e acontecem dentro da Feira de Arte da cidade, no Largo da Igreja de Santo Antônio, na Rua do Cruzeiro, de 13h às 17h.

A feira ainda terá exposição e venda de artesanato, pinturas, comidas e roupas e acessórios. O grupo Corda Bamba fará uma apresentação de capoeira e haverá uma oficina de dança e atividades para crianças. A programação do Flisol inclui oficina de DJ, rodas de conversa e instalação de Linux.

As inscrições serão feitas no site oficial (clique aqui). Para mais informações acesse: chapada.ba/mucuge/feiradasartes ou ligue para 75 98303-6980.

PROGRAMAÇÂO DO FLISOL:

13h – RODA DE APRESENTAÇÕES

13:30 – RODA DE CONVERSA: O que você entende por SOFTWARE LIVRE?



Cristina Alves – Rede iTEIA Bahia – Salvador/BA

Pedro Henrique Jatobá – Colaborativa da Chapada– Mucugê / BA

Antônio Heleno Caldas – A Ponte – Cachoeira / BA

14:30h – VIDEOCONFERÊNCIA FLISOL 2019

FLISOL Recife

FLISOL Feira de Santana

15 h – RODA DE CONVERSA: SOFTARE LIVRE na CHAPADA DIAMANTINA

Participantes:

Representante da Biblioteca Pública Municipal Herberto Sales – Andaraí/BA

Lísias Azevedo – Diretora de Cultura – Itaetê/BA

Patrício Cardoso –Casa de Cultura e Cidadania Rosa Preta – Itaetê/BA

Cristina Alves – Rede iTEIA Bahia – Salvador/BA

Mediação:

Pedro Henrique Jatobá – Colaborativa da Chapada – Mucugê / BA