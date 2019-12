Evento discute a comunicação nas organizações de saúde

A discussão da Comunicação dentro da saúde foi a protagonista do 1º Encontro de Comunicação e Saúde da Bahia – ECOMS-BA, que aconteceu no último sábado (7) na Escola de Saúde Pública da Bahia, em Salvador.

O objetivo do evento foi fomentar a discussão sobre o papel e desafios da comunicação na área da saúde. Um dos palestrantes foi o jornalista Jorge Gauthier, chefe de reportagem do CORREIO e especialista em jornalismo científico e tecnológico pela Ufba.

"Os assuntos relacionados à saúde são temas da máxima atenção do CORREIO. Temos a função social de produzir reportagens em saúde que falem sobre acessos a saúde, serviços, situações epidemiológicas além de avanços e pesquisas", explica Gauthier.

O evento, que teve apoio institucional do CORREIO, reuniu em um mesmo espaço gestores e profissionais das áreas de comunicação e saúde, de instituições públicas e privadas, além de interessados no tema para a disseminação de conteúdo científico, geração de networking e atualização profissional.

Para a assessora de Comunicação do Hupes e idealizadora do ECOMS-BA, Susy Moreno, o evento nasceu de experiências vividas em um hospital público e de um olhar crítico sobre os problemas que estão diretamente ligados a comunicação na área da saúde. “O nosso objetivo foi chamar a atenção das organizações de saúde sobre o papel e desafios da comunicação para a melhoria da qualidade dos serviços, do relacionamento com o público interno e com a sociedade”, destaca.

O evento foi uma realização da Assessoria de Comunicação do Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia e vinculado à Rede Ebserh (Hupes/UFBA/Ebserh) juntamente com o Grupo de Pesquisa Educação e Comunicação em Saúde (ISC|UFBA) e o Sistema Universitário de Saúde (SIUNIS/UFBA).

O evento foi gratuito para os inscritos mediante a doação de duas latas de leite em pó que serão destinadas às Obras Sociais de Irmã Dulce (OSID).