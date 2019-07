Evento do Sebrae-Ba vai capacitar 38 mil empreendedores

A Semana Sebrae de Capacitação será reativada este ano. Trata-se de um dos principais eventos de qualificação de empreendedores individuais, micro e pequenos empresários do país e que teve sua última edição realizada em 2017. Para 2019, serão disponibilizadas mais de 38 mil vagas para palestras, oficinas e seminários, em cerca de 90 municípios baianos. O evento acontece entre os dias 1º e 5 de outubro, mas as inscrições poderão ser feitas a partir de quinta-feira (1º de agosto) pelo site www.semanasebrae.com.br. Uma das novidades prevista para esta edição é a realização de eventos online, que incluem aulas ao vivo, cursos via WhatsApp, playlist de vídeos e e-book. Do total de vagas oferecidas pela Semana de Capacitação, cerca de 12 mil serão destinadas cursos a distância. Em Salvador, os eventos presenciais serão realizados no Fiesta Convention Center e no Espaço Colabore, ambos localizados no bairro do Itaigara, estando o segundo no interior do Parque da Cidade. Pelo mesmo site, os interessados podem obter mais informações sobre a Semana.

Salvador Norte Shopping renova mix

O Salvador Norte Shopping está em fase de renovação de seu mix de lojas e serviços. Uma das principais novidades deste início de semestre é a abertura da Samrt Fit, uma das maiores redes de academias da ginástica da América Latina. A academia já está em funcionamento no piso L3 – Expansão e oferece planos a partir de R$ 69,90. Atualmente mais de 700 academias integram a rede. Elas estão espalhadas em diversos estados brasileiros e em países como Chile, México, Colômbia, Panamá, Peru, República Dominicana, Argentina, Equador e Guatemala. O centro de compras também recebeu nas últimas semanas a sala VIP do Cinépolis, os restaurantes Azougue Carnes na Brasa e Meu Chapa, além de unidades da Laundromat e da Hiper Colchões. Até dezembro, o empreendimento vai receber operações das marcas Labor Câmbio, Kalunga, Polo Wear, Alecrim Presentes e Casa do Celular.

Rede espanhola chega à Bahia

Presente em 15 países, a rede espanhola de lavanderias Mr. Jeff acaba de chegar a Salvador. A primeira loja foi aberta na Boca do Rio, e a segunda será inaugurada em breve no Costa Azul. A rede atua tanto no atendimento no balcão das lojas quanto em aplicativos para dispositivos móveis. Na plataforma online e aplicativo, disponível para Android e iOS, o cliente tem acesso a todos os modelos de planos mensais - PP, P, M e G.O PP custa a partir de R$ 139,00 para 4 bolsas de roupas, em média 20 peças lavadas por bolsa, serviços avulsos e a possibilidade de solicitar delivery de retirada e entrega das roupas. No Brasil, a rede já tem operações nos estados de SP, RJ, PE, PR, SC, RS e no DF, somando mais de 30 unidades.

Cresce número de pagamentos feito por aproximação

O soteropolitano costuma gostar de novidade e cada vez mais adere às novas formas de pagamentos. Levantamento feito pela Mastercard indica que entre janeiro e maio deste ano 135 mil compras foram fechadas com pagamentos feitos por aproximação de dispositivos (que se comunicam entre si, passando os dados bancários do cliente), sendo 16 mil no primeiro mês do ano e 41 mil no quinto, um aumento de 157% no uso da modalidade. Ainda segundo a Mastercard, os segmentos que mais se beneficiaram dessa forma de pagamento na cidade foram: restaurantes, redes de fast food, supermercados e postos de gasolina. O ticket médio dessas transações em Salvador é de R$64,00 .

Lojas da Singular Pharma se consolidam em Salvador

Empresa farmacêutica especializada na promoção de um estilo de vida saudável, a Singular Pharma registrou crescimento de 16% nos seis primeiros meses deste ano em rlação ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o resultado positivo foi impulsionado pela consolidação das duas unidades abertas em 2018 (nos shoppings Paralela e Bela Vista) e pelo aumento das vendas varejistas, principalmente de suplementos e dermocosméticos. Na área da beleza, teve destaque a marca própria da Singular Pharma, a Singú Labs, que tem como propósito ser uma solução de beleza consciente, priorizando ativos naturais e sem realizar testes em animais. A expectativa é que o ritmo do segundo semestre continue acelerado com a abertura de duas novas lojas: uma no Shopping da Bahia e outra no Shopping Center Lapa. Elas se somarão às outras 13 unidades da Singular Pharma, distribuídas entre Salvador, interior da Bahia e Aracaju.

Oculum vende mais na capital baiana

As duas unidades da Oculum instaladas em Salvador apresentaram crescimento de 40% nas vendas na comparação entre os primeiros semestres deste ano e o do ano passado. As lojas da marca pernambucana na capital da Bahia estão localizadas no Salvador Shopping e no Shopping da Bahia, sendo que esta última foi inaugurada há cerca de dois meses. A empresa trabalha com cerca de 51 grifes conceituadas no mercado, como Prada, Miu Miu, Dolce & Gabanna, Dior, Fendi, Tiffany&Co e Tom Ford, segue em expansão acelerada e está em fase de expansão e entre janeiro e junho últimos abriu cinco novas operações, incluindo a segunda loja de Salvador e as unidades de Recife e Caruaru (PE), Aracaju (SE) e Belém (PA).

Tempero da Bahia também terá cursos para profissionais

O 3º Festival Tempero Bahia – evento de culinária promovida pela chef Tereza Paim - promoverá gratuitamente este ano, em parceria com Sebrae e Senac, oficinas de capacitação voltadas para o setor de restaurantes, nos dias 20 e 21 de agosto. No dia 20, terça-feira, o Senac abordará o tema Atendimento de Qualidade: desafios para alcançar a excelência na prestação de serviços, tendo como público alvo, garçons, maitres, relações públicas e recepcionistas. No dia seguinte, o Sebrae ministra a oficina Redução de desperdícios na cozinha e melhoria de processos, destinada a chefs, cozinheiros, ajudantes de cozinha, gerentes e subgerentes. As oficinas serão realizadas na Casa do Comércio, das 9h às 12h, as vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas através do WathsApp 71 99214-4793.



Startup baiana será acelerada pela Visa

A baiana Safeticket é uma das cinco startups brasileiras selecionadas pelo Programa Acelera da Visa que prevê, entre outras ações de fortalecimento destas companhias, uma imersão no Vale do Silício, maior centro de empresas de tecnologia do mundo, localizado na Califórnia, EUA. A empresa baiana é uma plataforma para venda e gestão de eventos do Brasil que já emitiu mais de 12 milhões de ingressos. A ferramenta também pode ser usada como whitelabel e a impressão de ingressos em lojas físicas ou via totens com apps integrados que permitem uma solução de vendas em diversos canais. As outras startups selecionadas pela Visa são : Transfeera ( plataforma para liquidação financeira); Medicinae ( de educação financeira em saúde); Tecpay (plataforma digital multi-integrada de pagamentos); e Getmore (que traz soluções para fidelizar clientes e colaboradores). A partir desta semana, essas cinco empresas selecionadas vão passar por um processo de imersão no interior da operadora de cartões de crédito e débito e, em seguida, pelo bootcamp, onde irão aperfeiçoar suas estratégias de negócio. Serão quatro meses de programa, vivendo uma rotina intensa de mentoria num espaço de coworking em São Paulo antes das duas semanas no Vale do Silício. Além da Safeticket, foram selecionadas as seguintes startups: Transfeera: plataforma para liquidação financeira que traz informação, inteligência e segurança para o ecossistema de sub-adquirência, além de processar os pagamentos, integrada a outras plataformas. www.transfeera.com





FIQUE POR DENTRO

Tupperware - Uma das mais conhecidas marcas de caixas e embalagens para alimentos do mundo promove amanhã em Salvador a ação Feche com a Tupperware. A ideia é apresentar as oportunidades de renda extra oferecidas pela organização no segmento de vendas direta. A ideia é a de atrair principalmente os jovens, parte da população mais afetada pelo desemprego. Representantes da empresa estarão em pontos estratégicos como metrôs, pontos de ônibus, supermercados, escolas e bancos para interagir com os interessados.

Eletrônicos - De olho num arrojado plano de expansão, que inclui diversas aberturas até o final do ano em todo o Norte e Nordeste, a Nagem, uma das maiores varejistas de tecnologia, abre a sua sexta operação na Bahia na quinta-feira (1/8). A loja estará localizada no Shopping Piedade e um mix 200 itens distribuídos nas categorias: smartphones e acessórios, tablets, caixas de som portátil, pendrive, HD externo, cartão de memória, fone de ouvido, headfone, roteador, capas para HD e tablete. Além disso, o cliente pode comprar no quiosque e receber em casa produtos que não estiverem disponíveis para retirada.

Culinária - Nos dias 01 e 02 de agosto, o Senac Bahia realiza, em parceria com a Embaixada da Tailândia no Brasil, o Festival de Culinária Tailandesa, no Restaurante Escola Senac Casa do Comércio. A iniciativa integra o Projeto de Intercâmbios Gastronômicos do Senac, voltado para promover aos seus instrutores e alunos trocas sistemáticas entre diferentes culturas alimentares, ao receber chefs internacionais.

Combustíveis - Em agosto, a distribuidora de combustíveis Royal FIC irá ampliar sua atuação na região Nordeste com a implantação de um novo ponto de distribuição na cidade de Itabuna, na Bahia. Com o novo terminal, autorizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), a previsão será movimentar, na Regional Nordeste, mais de 30 milhões de litros de combustíveis, com a expectativa de atingir mais de mil clientes por mês. A Royal FIC já abastece clientes do sudoeste e do norte da Bahia com bases de distribuição localizadas em Jequié-BA e São Francisco do Conde-BA e buscará expansão para o atendimento mais próximo, ágil e qualificado de postos revendedores, TRRs (Transportadores-Revendedores-Retalhistas) e pontos de abastecimento do mercado agrícola da região sul e extremo sul da Bahia, além do norte de Minas Gerais.

Caminhões - A Bravo anunciou um crescimento de 15% nos negócios durante a Superbahia - feira de supermercados da Bahia. Única empresa do setor de caminhões presentes entre os expositores, a concessionária da MAN Volkswagen focou na venda do Delivery Express, veículo tem restrição para circular na cidade e pode ser dirigido por quem tem carteira de motorista categoria B.

Atacado – A rede Assaí contabiliza agora 12 operações na Bahia. A nova unidade está localizada em Ilhéus, Sul da Bahia, Com investimentos de 53 milhões de reais, o Assaí Ilhéus tem mais de 5 mil m² de salão de vendas, 26 checkouts (caixas) e 441 vagas de estacionamento para carros e motos. No Nordeste, a Bahia é o estado com maior número de unidades da bandeira. Em Ilhéus, foram 500 empregos gerados, direta ou indiretamente, com a nova loja.

Reforma tributária – Empresários baianos podem se aprofundar no debate sobre uma das propostas de reforma tributária em andamento no Congresso a partir das 11 horas de hoje, quando a Câmara de Assuntos Tributários (CAT) da Fecomércio-BA recebe o deputado federal João Roma (PRB-BA). O parlamentar foi o relator de proposta aprovada na CCJ – Comissão de Constituição e Justiça e 1ue atualmente é discutida em comissão especial dedicada ao assunto. A principal mudança contida na Reforma é a criação de um imposto único, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), em substituição aos três tributos federais – IPI, PIS e Cofins -, o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal.



Prêmio - A atuação empreendedora e inovadora com que vem ajudando a desenvolver a saúde suplementar no Brasil rendeu à Irene Hahn, presidente da Qualirede, o reconhecimento da Associação Brasileira de Enfermeiros Auditores (ABEA). A executiva foi a homenageada na abertura da terceira edição do Congresso Brasileiro de Auditoria em Saúde com a entrega do troféu que leva o nome do evento. A Qualirede atua naBahia como uma das empresas parceiras do Planserv.