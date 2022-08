Evento do Sebrae oferece 10 mil vagas em palestras gratuitas

O Sebrae vai realizar um evento especial em comemoração aos seus 50 anos. A unidade regional da instituição em Salvador vai realizar o Circuito Turbina Vendas – Dicas Práticas, voltado para o novo comportamento do consumidor. As palestras vão mostrar técnicas e estratégias de venda. Ao todo, serão 10 mil vagas, 43 palestras, em 34 municípios. As inscrições gratuitas são direcionadas a donos de Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que possuem funcionários. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Em Salvador, Alagoinhas, Camaçari e Lauro de Freitas, acontecerão 13 palestras nos cinemas dos maiores shopping centers das cidades, além da Casa Pia e Agência Sebrae Costa Azul. As capacitações serão conduzidas pelos especialistas William Caldas e Fred Rocha. A abertura do evento terá o número de stand-up comedy do humorista Matheus Buente, que apresentará situações comuns na vida dos empresários.

Já nos municípios do interior e nas ilhas, o Sebrae firmou parcerias com as prefeituras para realizar o Circuito Turbina Vendas nas Câmaras Municipais, a partir do dia 16 de agosto. As palestras serão conduzidas pelos especialistas em pequenos negócios do Sebrae. A novidade para estas localidades é que, além das ME e EPP, os produtores rurais também poderão participar.

“Estruturamos um presente especial para quem mantém o empreendedorismo no nosso estado e vamos comemorar juntos os 50 anos do Sebrae. Focamos em trazer o tema vendas por ser tão fundamental para ajudar os pequenos negócios a crescerem, se tornarem sustentáveis e mais competitivos”, explica o gerente do Sebrae em Salvador, Rogério Teixeira. Ainda de acordo com Rogério, o objetivo do circuito é, também, levar novas ideias e dicas práticas sobre o comportamento do consumidor com foco em alcançar resultados reais.

Em Salvador e RMS, os empresários que se inscreverem para o Circuito Turbina Vendas e fizerem a indicação de outros empresários vão ganhar de brinde um copo colecionável do artista baiano Eduardo Lima (@eduardolimaart), que retrata em suas obras o cotidiano Nordestino. Cada participante pode indicar até três empresários no ato da inscrição. Caso os indicados também se inscrevam e compareçam ao evento, quem indicou, ganhará um copo por cada indicação.

Quem tiver interesse em conhecer mais do trabalho de Eduardo Lima, entre os dias 8 e 14 de agosto, as obras do artista estarão na Agência Sebrae Costa Azul, com a exposição “Raízes do Sertão Nordestino” (Saiba mais).

Confira a programação:

Salvador e RMS:

As palestras acontecerão sempre das 19h às 21h, com exceção da Casa Pia.

15/08 – Lauro de Freitas: Parque Shopping (Cinema Cinépolis)

16/08 – Salvador: Shopping Bela Vista (Cinema Cinépolis)

17/08 – Salvador: Shopping Salvador Norte (Cinema Cinépolis)

18/08 – Salvador: Casa Pia – São Joaquim, 16h30 às 18h30

19/08 – Salvador: Auditório Sebrae Costa Azul

22/08 – Salvador: Shopping Barra (Cinema UCI Orient)

23/08 – Salvador: Shopping da Bahia (Cinema UCI Orient)

24/08 – Salvador: Shopping Paralela (Cinema UCI Orient)

25/08 – Salvador: Shopping Center Lapa

26/08 – Salvador: Auditório Sebrae Costa Azul

29/08 – Alagoinhas: Hotel Áster

30/08 – Salvador: Salvador Shopping (Cinemark)

31/08 – Camaçari: Boulevard Shopping (Cinemark)

Link para inscrições: https://bit.ly/turbinavendas

Demais municípios e ilhas

Palestrantes: Especialistas do Sebrae.

16/08 – Pojuca

16/08 – Madre de Deus

17/08 – Candeias

17/08 – São Francisco do Conde

18/08 – São Sebastião do Passé

18/08 – Catu

18/08 – Dias D’ávila

19/08 – Itaparica

19/08 – Salinas da Margarida

19/08 – Vera Cruz

22/08 – Crisópolis

22/08 – Olindina

23/08 – Cardeal da Silva

23/08 – Araçás

24/08 – Inhambupe

24/08 – Pedrão

25/08 – Conde

25/08 – Esplanada

26/08 – Acajutiba

26/08 – Jandaíra

26/08 – Itanagra

29/08 – Entre Rios

29/08 – Itapicuru

29/08 – Rio Real

30/08 – Simões Filho

30/08 – Aporá

31/08 – Mata de São João

31/08 – Sátiro Dias

01/09 – Aramari

02/09 – Ouriçangas