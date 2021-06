Evento jurídico está com chamadas abertas para bolsistas negras

No mês onde celebra-se o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, será realizada, ao vivo e online, a Imersão “Juristas Negras: vivências e epistemologias ancestrais”, nos dias 17, 24 e 31 de julho. Os encontros serão conduzidos por Chiara Ramos e Lívia Sant’Anna Vaz.

Ambas as juristas costumam ser referência para outras mulheres que desejam ocupar cargos de poder, mas ainda se veem pouco nesses locais. “A sub-representação das mulheres negras no sistema de justiça brasileiro é fator que guarda relação direta com a persistência de uma concepção universalizante do Direito cega às diferenças”, conclui Lívia Vaz.

A iniciativa, que está em sua quarta edição, costuma contar com perfis diversos em todas as turmas. De acordo com as facilitadoras, o objetivo é justamente esse: fomentar a construção e o reconhecimento da identidade de mulheres negras que atuam no universo jurídico enquanto estudantes ou profissionais. “Incentivamos a participação de juristas negras independente do papel social desempenhado por elas, já recebemos graduandas, juízas, procuradoras. A riqueza da Imersão está no acolhimento e na troca de saberes entre as participantes”, afirma Chiara Ramos.

Oportunidade

Através de um processo seletivo, juristas negras interessadas em fazer parte da atividade podem concorrer a uma bolsa. Para isso, é necessário responder ao formulário disponível aqui até o dia 20/06. O resultado será divulgado no dia 29/06 nas redes sociais das facilitadoras.

O evento também está recebendo inscrições de pessoas e instituições que queiram custear a participação de mais mulheres. “Sou outra pessoa após a imersão. Para entender a potência desse evento deveras transformador, só mesmo vivenciando”, concluiu Rebeca Queiroz, bolsista da última turma.

Serviço

Quando: 17, 24 e 31/07, das 16h às 18h.

Inscrições para se candidatar a uma bolsa: bit.ly/chamadaparabolsistas4

Inscrições para custear bolsas: bit.ly/pratiqueseuantirracismo4

Todas as informações sobre o evento: bit.ly/Imersão4

Instagram: @professorachiara; @liviasantanavaz

Lívia Vaz (Patrícia Souza)

