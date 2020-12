Evento online exibe manifestações artísticas de jovens de comunidades de Salvador

Fotos: Divulgação

Com o objetivo de mobilizar os jovens por meio da arte e da cultura popular, além de dar voz para suas causas, o Festival Digital Propósito Jovem – Black da Quebrada acontece nessa quinta-feira (10), às 19h, envolvendo crianças e adolescentes de duas comunidades da periferia de Salvador, que realizarão apresentações artísticas como forma de envolver e inspirar a juventude não só da capital baiana como, também, do Brasil.

As informações são da assessoria do evento, que foi idealizado pela Ideia Sustentável, com apoio de Ultragaz/Brasilgas, Instituto Supereco, Alternativa Terrazul e Teia Carta da Terra.

O festival terá 1h de duração e trará ao público um grande número de atrações curtas produzidas pelos jovens ligados às organizações Associação Criança e Família (ACF) e a Rede de Jovens da Península de Itapagipe (REPROTAI), que buscarão, por meio da arte, manifestar suas mensagens, suas dores, alegrias e, principalmente, sua vontade de transformar os ambientes em que vivem em lugares dos quais todos possam se orgulhar e ser felizes.

A ideia do festival remonta a 2019, quando 81 jovens foram capacitados pelo Programa Líder Geração P (de Propósito), idealizado pela Ideia Sustentável com o apoio da Ultragaz, que visa formar trainees, estagiários de empresas e jovens para que se tornem agentes de transformação para a sustentabilidade. A partir daí, muitos deles se tornaram multiplicadores das competências e habilidades do programa e, com isso, percebeu-se a necessidade de se realizar um festival que fosse sua expressão cultural, dando voz às suas ideias e percepções de suas realidades.

"O Festival Digital Propósito Jovem vem celebrar os impactos positivos da educação como a grande mudança para o mundo que queremos. A expressividade e talento dos jovens e de suas comunidades são uma inspiração para engajar toda sociedade em temas tão urgentes como o racismo, a paz e a justiça social e que ganharam significado pela Carta da Terra na programação", afirma Andrée Vieira, Educadora do Programa Líder Geração P.

"Quando idealizei o Programa Líder Geração P de Propósito, não tive dúvidas sobre a importância do papel dos jovens na construção de um futuro melhor e sou um otimista e pregador a quase 30 anos das causas e bandeiras que garantirão esse futuro melhor para as próximas gerações”, explica Ricardo Voltolini, CEO da Ideia Sustentável.

“Em uma sociedade desigual é muito importante apoiar iniciativas como o Festival Digital Propósito Jovem, para que os jovens como os da ACF e REPROTAI possam expressar seus pensamentos e sonhos por meio de atividades culturais. Este é sem dúvida, um dos motivos que mobiliza a Ultragaz a apoiar inúmeros projetos culturais e também educativos em diversos Estados brasileiros. Para nós - e uma imensa alegria ver os jovens se mobilizando para tornar esse Festival uma realidade”, afirma Daniela Gentil, gerente de sustentabilidade da Ultragaz.

A Carta da Terra, uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica que este ano completa 20 anos, será o pano de fundo deste evento para dar significado à voz dos jovens com os quatro princípios que ela preconiza, como o respeito e o cuidado com todas as comunidades de vida, a cultura da paz e da não violência e a construção de sociedades mais sustentáveis com justiça econômica e social.

Toda programação, que será exibida nos canais online da ACF, REPROTAI e Ideia Sustentável, tornará visível as competências e habilidades que definem um líder jovem sustentável, como ter um propósito, ser a mudança e a escuta sensível e praticar a interdependência agindo na sua localidade com respeito e inovação.

Serviço

O que: Festival Digital Propósito Jovem - “Black da Quebrada”

Quando: dia 10/12/2020

Que horas: 19h

Onde: no Youbube, nos canais das organizações.