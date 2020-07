Evento online para alunos da rede pública está com inscrições abertas

Na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, às 16h, será realizada a 3ª edição do Crie o Impossível, este ano realizado de forma totalmente on-line, abrindo oportunidades para todo o Brasil. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site www.crieoimpossivel.com.br. Voltado a estudantes do Ensino Médio da rede pública, o evento tem como lema “A palavra convence, mas o exemplo arrasta”. O propósito do projeto é despertar sonhos e abrir perspectivas para alunos de escolas públicas por meio de histórias reais.

Nesta edição, além de conhecer trajetórias inspiradoras, os estudantes de ensino médio de escolas públicas poderão concorrer a bolsas integrais para faculdade, cursos e outras oportunidades educacionais e de desenvolvimento. Os alunos interessados em participar e a concorrer para as premiações devem se inscrever previamente no site acima. As inscrições são gratuitas e as oportunidades são para bolsas 100% integrais.

O projeto, iniciativa da organização sem fins lucrativos Embaixadores da Educação e co-realizado pelo Sebrae Minas, consiste em uma grande sala de aula a céu aberto, aconteceu nos últimos dois anos no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e já impactou mais de 15 mil jovens. Agora, a expectativa é impactar jovens de todo o país.

Pesquisa realizada em junho pelo Conselho Nacional da Juventude apontou que três em cada 10 jovens pretendem largar a escola pós-pandemia. A co-fundadora e CEO do Embaixadores da Educação, Guilhermina Abreu, destaca a importância do evento diante do contexto atual. “Os estudantes estão desanimados devido aos impactos da Covid-19 na educação pública. Esses alunos precisam de motivação mais do que nunca”.

Ela completa que, além do impacto inspiracional, o evento é uma chamada para a ação. “Sabemos que uma parcela relevante dos alunos de escolas públicas sequer tem acesso à internet para assistir ao evento. Por isso, convocaremos os participantes para criar soluções para os desafios da educação pública. Após o evento, serão realizadas mentorias, acompanhamento e aceleração desses projetos transformadores”, destaca.

As últimas edições do evento contaram com a presença de nomes como Geraldo Rufino, ex-catador de latinha que se tornou empreendedor e fundou a JR DIESEL, maior empresa de reciclagem da América Latina; Thiago Vinhal, primeiro triatleta negro do mundo a participar do Campeonato Mundial de Iromann; e Renê Silva, ativista e morador do Complexo do Alemão eleito um dos jovens negros mais influentes do mundo.