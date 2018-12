Evento promove bate-papo com principais publicitários do Brasil

Inovação, criatividade, tendências, desafios e perspectivas são alguns dos temas que guiam o evento 6 Tenores, projeto que une, nesta segunda-feira (17), os maiores publicitários nacionais para um bate-papo com o público e que ainda conta com lançamento do livro de Washington Olivetto, um dos convidados. Na lista, estão também os premiados José Victor Oliva, Nizan Guanaes, Sergio Amado, Sergio Gordilho e Sergio Valente.



O projeto acontece na Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira), das 17h às 22h, e os ingressos (disponíveis no Sympla) ficam entre R$ 200 e R$ 82.



Durante o evento, o sexteto promete apresentar experiências próprias para destacar desafios, tendências, oportunidades e cases, com foco também no mercado baiano. Os ganhadores dos mais importantes prêmios da propaganda mundial foram reunidos pela promoter Lícia Fábio, que teve a ideia de reuní-los após receber diversas mensagens deles no seu aniversário deste ano.

“Salvador está precisando de eventos assim, que lembrem o quanto somos berço de criatividade e de grandes possibilidades”, conta a produtora do evento, que relembra que quatro dos convidados são baianos, enquanto dois “têm a Bahia no coração”.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Lícia afirma que sempre é surpreendida por Washington, que é paulista, mas sabe das novidades soteropolitanas antes mesmo que ela seja informada. “Ele está sempre atento a tudo, não se fecha em nenhuma caixinha”, exclama. O publicitário é responsável por algumas das campanhas mais importantes da propaganda nacional, como diversas da Bombril.







No evento, o livro Direto de Washington, que conta a trajetória do profissional, é lançado a partir das 18h, antes do início das palestras. A obra traz declarações sobre os bastidores das mais famosas criações do publicitário e explica como chegou a ganhar o primeiro Leão de Ouro (o Oscar da publicidade) do Brasil em Cannes, na França, aos 22 anos.



MAIS CONVIDADOS

Outro dos convidados é o também paulista José Victor Oliva, personalidade e empresário brasileiro. Atualmente, Oliva preside o conselho da Holding Clube, grupo que reúne seis empresas de comunicação e marketing promocional: Banco de Eventos, Rio360, Samba.pro, Lynx, Cross Networking e The Aubergine Panda.



O baiano Nizan Guanaes também compõe a apresentação. O soteropolitano é sócio e co-fundador do Grupo ABC de Comunicação, holding que reúne 18 empresas nas áreas de publicidade, marketing, conteúdo e entretenimento.



Ao lado de Guanaes estarão, ainda, Sergio Amado, do Grupo WPP (multinacional britânica) no Brasil e o diretor de criação e arte Sergio Gordilho, que é copresidente da Agência Africa, uma das cinco maiores agências de publicidade do Brasil. O diretor de comunicação da Globo, Sergio Valente, conclui a lista de destaque.



SERVIÇO:

Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira).

Segunda-feira (17), das 17h às 22h.

Ingresso: R$ 165 (profissionais); R$ 82,50 (estudantes); R$ 220 (Área Business).