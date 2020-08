Evento reúne profissionais de grandes marcas em debate sobre inovação

Começa a partir desta quarta-feira (12), às 19h30, o Ayoo Summit Extended, evento online e gratuito que reunirá profissionais de grandes marcas para compartilhar experiências de inovação voltadas para a longevidade da relevância de empresas e pessoas. Abordando temas centrais como comunidade e liberdade, o encontro será transmitido ao vivo e segue até esta quinta-feira (13).

Nos painéis, estarão presentes gestores de empresas como Ambev, Magalu, Netshow.me e Grupo Gaia, que irão tratar da cultura do cancelamento e da colaboração, influência, alcance, decisões baseadas com o fator humano no centro e propósito. Cada mesa terá três debatedores e um mediador. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo endereço bit.ly/ayoo-extended, onde também está disponível a programação completa.

Quarta, 12 de agosto: Comunidade

19:30 - Abertura

19:40 - Human Centric

Marcas não podem mais olhar para o cliente desconsiderando suas características como pessoas. O conceito de human centric, colocando as pessoas como base de toda a estratégia, tem ligação estreita com a formação de uma comunidade. O que olhar para criar este tipo de relacionamento?

Jenniffer Medeiros - Head Of Community na Keiretsu, founder da Tribos.co e voluntária no Uberhub Code Club

Marcos Medeiros - Community Manager na Ambev

Rafael Belmonte - Cofundador da Netshow.me, GV Angels e GV Ventures

Mediação: Silvana Oliveira - Diretora de Jornalismo na Rádio Sociedade



21:10 - Competição e colaboração dentro e fora das empresas

O seu concorrente é quem conhece o mercado tão bem quanto você. O que acontece quando as empresas que atuam no mesmo segmento viram a chave da competição e passam a colaborar e criam uma comunidade? E dentro das empresas, como a colaboração pode fortalecer os laços entre os públicos interno e também externo?

Cláudia Toledo - Proprietária da Toledo Comunicação, sócia da plataforma de fidelização WINN

Larissa Caruso - CEO & Founder da QC Quebrando Ciclos Consultoria

Luiz Heiras - Fundador da Tribos.co, gerenciou comunidades de educação on-line

Mediação: André Arcas - Coach de Palco, Palestrante & Consultor de Apresentações

Quinta, 13 de agosto: Liberdade

19:30 - Abertura

19:40 - Influencers e empreendedores: liberdade e alcance

A cultura do cancelamento vem tomando volume e ganha potencial de tornar-se uma cerceadora da liberdade. Quanto mais alcance uma voz tem, maiores os riscos dessa exposição. Como influenciadores, sejam marcas ou pessoas, lidam com esse cenário e como ele nos afeta?

Nathália Camacho - Advogada e coach de desenvolvimento com foco em psicologia positiva

Pedro Alvim - Gerente de conteúdo e redes sociais na Magalu

Raphaella Moura - Influencer, designer de moda e criadora de conteúdo

Mediação: Gabriela de Paula - Jornalista, editora-chefe na Ayoo

21:10 - Coragem e responsabilidade

Propósito tem sido evocado como termo indispensável para empresas norteadas para o futuro. As empresas que adotam uma cultura comprometida com seus públicos têm base mais sólida para dar longevidade à sua relevância. Ao dar mais liberdade às pessoas, é preciso coragem? E como ficam as responsabilidades?

Camila Schreiber - Diretora na BOAH

João Pacífico - CEO Ativista do Grupo Gaia

Rodrigo Terron - CEO na Shawee

Mediação: Luiz Candreva - Futurista, head de inovação da Ayoo