O evento-teste de Salvador será realizado na sexta-feira (27), no estacionamento do Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, para um público de 500 convidados.

De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, o evento contará com shows de Gerônimo e Márcia Castro e mais duas atrações. Haverá cinco acessos diferentes, para evitar aglomeração.

Leia mais notícias do Alô Alô Bahia.