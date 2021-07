Evento virtual realiza debates sobre Direito e Cidadania

Com o tema “Direitos e deveres do cidadão em seu cotidiano”, a Faculdade Unime de Ciências Jurídicas promove, entre os dias 05 a 09 de julho, às 19h, o evento de capacitação sobre Direito e Cidadania. As inscrições são abertas a todos os públicos e podem ser realizadas de forma gratuita, por meio da plataforma Sympla.

Durante o evento, serão discutidos os temas “Direito e Educação: a base da Constituição Federal”, “Eu consumidor”, “Direitos trabalhistas e a pandemia”, “Direitos e deveres dos cidadãos em relação à Previdência Social” e “Direito Penal no dia a dia”.

Coordenadora do curso de Direito e organizadora do encontro, Lisla Arantes Vassoler destaca que o evento vai reunir grandes nomes do Direito, como o Juiz Luiz Carlos Vilas Boas Andrade Júnior e o advogado e Presidente da Subseção da OAB de Camaçari, Paulo Carneiro, para debater assuntos que são de fundamental interesse para toda a sociedade.

Serviço

O que: Evento virtual “Direito e Cidadania – direitos e deveres do cidadão no seu cotidiano”, da Faculdade Unime de Ciências Jurídicas

Quando: De 05 a 09 de julho de 2021, às 19h

Onde: On-line, através do link https://www.sympla.com.br/direito--cidadania__1267389

Quanto: Gratuito

Confira a programação

05/07 – 19h

Direito e Educação: a base da Constituição Federal

Palestrantes: Dr. Davi Piedade e Dr. Luiz Carlos Vilas Boas Andrade Júnior

06/07 – 19h

Eu consumidor

Palestrante – Dra. Angélica Falcão, Dra. Jamile Antunes e Dra. Lisla Arantes Vassoler

07/07 – 19h

Direitos trabalhistas e a pandemia

Palestrantes – Dra. Luana Mendes e Dr. Paulo Marcel Marques

08/07 – 19h

Direitos e deveres dos cidadãos em relação à Previdência Social

Palestrantes – Dra. Silanete Alencar e Dr. Igor Lúcio Caldas

09/07 – 19h

Direito Penal no dia a dia

Palestrantes – Dra. Desirée Ressuti e Dr. Paulo Carneiro