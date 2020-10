Eventos com até 200 pessoas estão autorizados em Salvador

Uma nova flexibilização em relação às medidas restritivas foi anunciada pela Prefeitura, nesta terça-feira (27). Eventos com até 200 pessoas estão permitidos em Salvador. A decisão segue na mesma linha do Governo do Estado, que também já havia anunciado esse relaxamento na semana passada.

Desde que as medidas restritivas começaram a ser implantadas por conta da pandemia, em março, a Prefeitura tinha limitado o número de pessoas em um mesmo espaço para evitar aglomerações e a contaminação em massa do novo coronavírus.

Inicialmente, o limite era de até 50 pessoas por evento. Com a retomada das atividades econômicas, no segundo semestre, o limite foi ampliado para 100 pessoas por evento. Nesta terça, o prefeito ACM Neto afirmou que vai ampliar para 200 o número de participantes desses encontros.

“O Governo do Estado alterou o seu decreto no limite de capacidade de pessoas em recinto para 200 pessoas. A Prefeitura está recepcionando o decreto do estado, portanto, está acompanhando o estado na alteração desse limite”, afirmou.

A medida vale para templos religiosos, circos e eventos particulares. Já festa privadas, com vendas de ingresso, seguem proibidas. O decreto será publicado ainda nesta terça-feira.