Everaldo marca e Bahia vence Itabuna em amistoso no CT

Durante o último trabalho de 2022, o elenco do Bahia disputou nesta sexta-feira (30) um amistoso contra a equipe do Itabuna no CT Evaristo de Macedo e venceu a partida por 1x0. O gol foi marcado pelo centroavante recém contratado Everaldo, de pênalti, após jogada de Caio Vidal.

O técnico Renato Paiva pôde contar com todos os reforços contratados pelo clube até aqui e fez diversas alterações no time titular durante o jogo-treino.

O trabalho encerrou a pré temporada do Bahia no ano de 2022 e o elenco foi liberado para o recesso de fim de semana. Na segunda-feira (2) o elenco se reapresenta e dá continuidade nas atividades visando a estreia da equipe no Campeonato Baiano, que acontece no dia 11 de janeiro diante da Juazeirense.

Dos nomes anunciados como reforços, apenas Everaldo e os zagueiros Kanu e David Duarte ainda não foram apresentados. Na tarde de quinta-feira (29) o atacante Biel e o goleiro Marcos Felipe vestiram a camisa tricolor e foram apresentados oficialmente em coletiva de imprensa na Arena Fonte Nova.