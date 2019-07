Everson renova com o Bahia até 2022; Marllon é regularizado

Formado na base do Bahia, o zagueiro Everson prorrogou o seu vínculo com o tricolor até o final de 2022. A renovação foi publicada no Boletim Informativo da CBF (BID), nesta quarta-feira (10). Apesar do novo contrato, o jogador não vai continuar no tricolor no restante da temporada.

Everson está em negociação avançada e vai defender o Portimonense, de Portugal, por empréstimo durante a próxima temporada europeia. Aos 21 anos, ele está no elenco do Bahia desde 2016, mas teve pouco espaço esse ano.

Outro nome que foi publicado no BID foi o do zagueiro Marllon. Contratado junto ao Corinthians, ele já está em condições de defender o tricolor na partida contra o Santos, neste sábado (13), em Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Marllon, o Bahia já regularizou os zagueiros Juninho e Wanderson, e o meia Alejandro Guerra. Outros contratados, o lateral-esquerdo Giovanni, o volante Ronaldo e o atacante Lucca já estão em Salvador.