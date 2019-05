Everton Sena estreia para melhorar números da zaga do Vitória

Um dos setores mais problemáticos do Vitória neste ano terá uma novidade diante do Vila Nova, neste sábado (4), às 16h30, na estreia do Leão em casa na Série B. Será também a primeira partida do zagueiro Everton Sena pelo rubro-negro.

A defesa do Vitória já sofreu 28 gols em 20 jogos na temporada. As críticas levaram a uma limpeza. No último mês quatro zagueiros foram afastados do elenco: Thales e Gabriel Silva no início de abril, Bruno Bispo e Edcarlos na última semana.

Edcarlos, por sinal, foi o titular da zaga ao lado de Victor Ramos na estreia na Série B, na derrota por 3x1, de virada, diante do Botafogo-SP no sábado passado.

Novo companheiro de Victor Ramos, Everton Sena espera fazer uma boa estreia: “A gente foi chamado bastante atenção pelo nosso treinador em alguns aspectos de posicionamento, da forma que temos que jogar. E fomos até elogiados pelo jeito que saímos no treinamento. Agora é colocar em prática na partida”, disse em sua apresentação nesta sexta-feira (3) na Toca do Leão.

Revelado pelo Santa Cruz, Everton Sena já foi treinado por Claudio Tencati, em 2016, na Série B, pelo Londrina. Já passou também por Boa Esporte, Goiás, CRB e estava no Novorizontino.

Ele falou da participação do técnico para a sua chegada à Toca do Leão: “Ele entrou em contato com meu empresário e comigo também, disse que contava comigo aqui e eu vim para o Vitória. É um clube de muita história e isso pesou na minha decisão de vir para cá. Recebo esse desafio de braços abertos, creio que vamos brigar pelo acesso”.