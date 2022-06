Ewerton Páscoa volta a ser titular do Vitória contra o Botafogo-SP

Longe dos gramados há quase dois meses, Ewerton Páscoa vai reaparecer no time do Vitória. Recuperado de lesão, o zagueiro será titular contra o Botafogo-SP, domingo (19), às 17h, no Barradão. Ele vai formar dupla inédita com Danilo Cardoso na 11ª rodada da Série C do Brasileiro.

Dono da braçadeira de capitão do Vitória em algumas partidas desta temporada, Ewerton Páscoa não joga desde 24 de abril, quando se machucou na derrota para o Ypiranga-RS, na 3ª rodada da Série C. Ele foi relacionado contra o Campinense, na 8ª rodada, mas não deixou o banco de reservas.

A mudança na zaga irá acontecer porque o titular Marco Antônio será adiantado para o meio-campo. Diante da equipe paulista, o zagueiro vai atuar de primeiro volante para suprir as ausências de Léo Gomes e João Pedro. Ambos estão suspensos após levarem o terceiro cartão amarelo. O primeiro era o titular da posição e o segundo o reserva imediato.

A primeira opção no banco entre os zagueiros vinha sendo Mateus Moraes, mas ele foi expulso diante do Atlético-CE, no último sábado (11), após se envolver em uma briga com atletas do adversário, e está suspenso. O mesmo aconteceu com o meia Eduardo. Alemão também está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo. Iury fica com a vaga na lateral direita.

Diante das modificações, o meio-campo poderá ser formado por Marco Antônio, Dionísio e Gabriel Santiago. Nos treinos, o técnico Fabiano Soares também testou o meia Alan Predro. Nesse caso, haveria interferência no ataque. Dionísio seria deslocado para a beirada, no lugar de Roberto. Outra opção experimentada nas atividades foi a centralização deste último e a saída de Santiago Tréllez. Apesar dos testes, a tendência é que Alan Pedro inicie entre os reservas.

O Vitória pode entrar em campo contra o Botafogo-SP com Lucas Arcanjo, Iury, Danilo Cardoso, Ewerton Páscoa e Sánchez; Marco Antônio, Dionísio e Gabriel Santiago; Roberto (Alan Pedro), Tréllez e Rafinha.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni, bem como os volantes Gustavo Blanco e Alan Santos ainda se recuperam de lesão e não estão à disposição de Fabiano Soares.