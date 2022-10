Ex-apresentador da Globo é ameaçado com arma na cabeça durante assalto

Foram momentos de desespero para o jornalista Ivan Moré. Ele estava se deslocando para a casa de um amigo, na zona sul de São Paulo, quando foi abordado por assaltantes no último fim de semana. Os homens armados levaram o carro, documentos, celular e joias.

Em um vídeo publicado no Instagram, o jornalista, que trabalhou na Globo entre 2014 e 2019, contou que fez o boletim de ocorrência e conseguiu votar nas eleições, mesmo sem o título de eleitor e a identidade. No entanto, o desespero foi tamanho, já que um ano antes, o apresentador também foi assaltado junto com o filho menor.

"Os bandidos inclusive estavam mais nervosos, com revólveres, puxaram minha corrente que caiu no chão, me ameaçaram. Temia realmente levar um tiro na cabeça, pois eles estavam muito nervosos", contou.

Ivan revelou que o colar que o assaltante levou foi, justamente, o mesmo em que o amigo Lucas do Valle, neto do narrador Luciano do Valle, o presenteou. Lucas foi morto em um assalto em São Paulo este ano.

"Foi um episódio que me deixou um pouco assustado, mas, olhando o lado positivo, estou bem, com meus filhos e preservado. Tudo que foi levado, meu carro e bens materiais, podem ser recuperados. Meu estado mental e físico está bem", agradeceu.