Ex-BBB cobra R$514 por mês para enviar fotos dos pés: 'Em 20 dias, ganhei R$20 mil'

É no OnlyFans, um serviço de conteúdo por assinatura na internet, que a ex-BBB Natália Casassola está faturando uma boa grana vendendo fotos e vídeos dos seus pés. Para ter acesso às imagens exclusivas de Nati é preciso assinar pacotes mensais que custam US$ 25 (R$ 143) ou US$ 90 mensais (R$ 514).

A ex-BBB abriu o perfil na plataforma depois que se separou em maio de 2021 e, desde então tem ganhando uma boa grana dos clientes com obsessão por pés. "Eu fiz logo depois que me separei. Vieram vários empresários atrás de mim e me propuseram ganhar uma boa grana por mês. Em 20 dias, ganhei R$ 20 mil", disse.

Ela não revela quanto cobra por pedidos especiais, mas garante que consegue ganhar uma boa quantia apenas mostrando essa parte do corpo. "Teve um cliente que pediu para eu fazer uma sessão de fotos dos meus pés. E as fotos eram só do meu pé. Não precisava aparecer o rosto e nem o corpo. Pedem para eu escrever o nome na sola. Também tem a opção da pessoa solicitar um conteúdo mais exclusivo e personalizado no privado", explicou ela à Quem.

Sobre o casamento, ela diz que estava virando um relacionamento tóxico, pois estavam brigando demais. "Antes que acontecesse algo agressivo, decidimos terminar. Mas já estou há quatro meses solteira. Relacionamento tóxico ninguém precisa suportar. Então, decidimos separar. Nada melhor que ter uma vida em paz", declarou.