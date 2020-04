Ex-BBB é autora de liminar que impede cortes de serviços básicos

Uma decisão da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo válida para todo o Brasil proíbe os cortes de gás, água ou telefone por falta de pagamento durante a quarentena. A decisão atendeu a uma liminar que tem como uma das autoras a ex-BBB Adélia Soares, participante da edição de 2016 do reality da Globo.

Advogada, Adélia atuou por 12 anos como diretora do Procon de Suzano, em São Paulo. Depois, abriu o Instituto de Defesa do Consumidor (Idecon), que fez o pedido para impedir o corte dos serviços básicos através de uma ação civil pública. A liminar é assinada por Adélia e pela advogada Mayara Karine Santos Rodrigues, que trabalho no escritório da ex-BBB.

"Nesse momento da pandemia, não gostaria que o brasileiro se preocupasse com a interrupção dos serviços básicos. Pesquisei e vi que alguns Estados tinham conseguido essa liminar na Justiça e, mesmo assim, apenas sobre energia elétrica", explicou Adélia ao GShow.

(Foto: Reprodução/Insta)

A ex-BBB sempre esteve ligada ao direito do consumidor e continua exercendo a profissão, com esta ênfase, desde que saiu do programa.

Ela tem casa em Orlando, nos EUA, e se divide entre a cidade e São Paulo, com o marido Alexandre e os filhos Vinícius e Alezinho. "No momento, por conta do coronavírus, estou aqui no Brasil", explica.