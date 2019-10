Ex-BBB Gleici anuncia gravidez e depois volta atrás: 'Pegadinha'

A ex-BBB Gleici Damasceno, campeã do ano passado, anunciou nesta sexta-feira (4) que estaria grávida do primeiro filho, com o namorado Wagner Santiago. Horas depois, ela desmintiu e afirmou que o episódio fazia parte de uma pegadinha feita pelo youtuber Matheus Mazzafera. A informação é da Quem, que disse ainda que a assessoria da ex-BBB chegou a confirmar a informação, mas também voltou atrás.

A história começou quando o blogueiro fez um vídeo brincando com Gleici sobre uma entrevista que faria com ela. "Matheus o que você vai aprontar comigo, hein?", pergunta a ex-BBB. Ele diz que não sabe, mas "amei você falar que está grávida primeiro pra mim, no programa, vai ser ótimo! Obrigado por me dar uma exclusiva",

Imediatamente, os fãs da ex-BBB ficaram no aguardo para saber se a informação era real ou não. Minutos depois, Gleici republicou o vídeo no stories e escreveu "To muito feliz".

A confirmação oficial aparentemente veio com uma nova publicação no stories. "Depois venho com calma, estou gravando uma campanha para a Loreal e acabando venho falar com vocês. Mas tô no momento mais feliz da minha vida. E é um menininho!!!!", escreveu.

Gleici voltou à rede social depois. “Gente, o Matheus ficou com o meu celular enquanto eu estava fazendo a transformação de Niely e saiu trollando as pessoas. Não estou grávida, mas obrigada pelo carinho”, disse.

Gleici e Wagner estão juntos desde 2018, quando se conheceram dentro da casa do BBB. Fora da casa, o romance continuou, com uma separação de cerca de um mês - eles reataram em setembro.