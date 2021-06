Ex-BBB Juliette vai participar de live junina com Gilberto Gil

A vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, vai estrear no palco cantando ao lado de Gilberto Gil no próximo domingo, dia 13. O cantor e a paraibana vão se reunir em uma live junina na Globoplay.

A apresentação será na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e terá sucessos como Toda Menina Baiana, Andar com Fé, Esperando na Janela e Asa Branca, entre outras canções. O show será transmitido às 18h na plataforma de streaming da Globo e no Multishow.

Em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda-feira, 7, a ex-BBB falou sobre a emoção de cantar ao lado do ídolo. "Eu sempre cantei na minha vida, mas nunca imaginei que viveria isso. Nos ensaios, senti um nó na garganta, tive que me segurar tamanha a emoção. Quero ver ao vivo, não sei se vou conseguir cantar sem chorar", iniciou.

"Um dos momentos mais lindos da minha vida foi cantar com Gilberto Gil, tive medo, mas a voz dele me deu mais certeza. Quero viver mais momentos como esse", contou. Gil também falou sobre a apresentação. "Juliette é tranquila, tem um dom natural. A experiência que tivemos foi a mais positiva possível. E já adianto que teremos um ou dois duetos na live. Agora você tem um dindo, Juliette!", disse.

Nas redes sociais, os dois compartilharam fotos e vídeos do ensaio. Em stories neste sábado, 5, a ex-BBB escreveu: "eu estou encantada, parece um sonho".