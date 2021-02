Ex-BBB Karol Conká volta a SP de carro para evitar constrangimento em avião

Eliminada do BBB com o recorde de rejeição na história do reality, a rapper Karol Conká viajou do Rio para São Paulo de carro, para evitar o constrangimento de um voo comercial. A informação é da revista Piauí. Ela voltou à cidade na quinta-feira (25) para rever a família.

A matéria fala das estratégias traçadas para tentar contornar a crise de imagem da cantora, que saiu detestada por conta de várias atitudes dentro da casa. Antes mesmo de Karol sair, o produtor dela, Caio Piovesan, já se reunia com especialistas em gestão de crise para elaborar como seria o caminho dela aqui fora.

A maior parte das sugestões envolve Karol pedir desculpas e assumir os erros, tentando criar empatia com o público. “Eu sabia que estava errada e fui invadida por uma amargura. Eu me perdi no jogo, me entreguei a esse lado azedo. Sou a nova Carminha, Nazaré (as vilãs das novelas Avenida Brasil e Senhora do Destino), mas a vilã que vocês viram não é real do lado de fora. Eu surtei dentro da casa, me despertaram demônios, reconheço o meu erro e vou tentar melhorar", disse a cantora durante entrevista ao Mais Você, da Globo, um dia após a eliminação.

Ela ainda não tem um gestor de crise e sua gravadora, a Sony, não vai participar desse momento. O provável é que ela dê um tempo nas redes sociais para depois retornar, falando sobre os aprendizados da experiência no BBB.

Segundo a reportagem, a Globo nega ter informado Karol de acontecimentos de fora da casa durante o intervalo comercial fora do costume que aconteceu entre a eliminação dela e o primeiro papo com o apresentador Tiago Leifert. O motivo para o intervalo foi puramente de negócios, já que houve muita demanda publicitária e o programa alcançou pico de 40 pontos naquele dia. Também nega interferência para que os apresentadores que entrevistaram Karol após a eliminação, como a própria Ana Maria Braga, "pegassem leve" com ela.

A emissora determinou que todos os funcionários e produtores mantenham silêncio sobre Karol Conká. A ideia é trabalhar para ajudá-la a reconstruir a imagem - a empresa não vai contratar ninguém para isso, mas dará apoio à cantora. Isso é visto como essencial porque este ano o BBB contou com famosos novamente e a emissora não quer afastar artistas das futuras edições. A ideia é mostrar para empresários e famosos que a Globo não vai abandoná-los, diz a revista.