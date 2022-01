Ex-BBB Lumena bota silicone e mostra resultado: 'Agora sou uma peituda metida'

A ex-BBB Lumena se autorizou e ressignificou seus seios com a implantação de uma prótese de silicone. Em suas redes sociais, a baiana mostrou pela primeira vez o resultado do procedimento que fez no ano passado, onde colocou 380ml em cada peito.

"A realização de um sonho...Resultado da minha primeira cirurgia estética feita com sucesso. Essa foi mais uma decisão baseada nas referências que eu tenho, de mulheres empoderadas, que assumem seus desejos, suas liberdades. Literalmente, foi um processo de libertação", disse ela, que deixou o programa com 179 mil seguidores no Instagram e agora o número de fãs ultrapassa os 505 mil.

Já no Twitter, ela citou um meme para brincar com a novidade: "Agora sou uma peituda metida."