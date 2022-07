Ex-BBB Lumena entra no mundo de conteúdo adulto: 'Me autorizo'

A baiana e ex-participante do BBB Lumena Aleluia estreou na plataforma de conteúdo erótico Privacy, rival da OnlyFans. Ela fez o anúncio em suas redes sociais nesta sexta-feira (1º).

"Chega de suspense.. Lumãe agora é Privacy! Que tal ter acesso ao meu conteúdo exclusivo?", escreveu a influenciadora.

Ela conta que passou por um longo processo de reflexão antes de aceitar o desafio: "Me autorizar na plataforma Privacy com meu conteúdo 18+", disse nos Stories do Instagram.

"Tem várias surpresinhas legais lá pra vocês e estou doida para saber o que vocês acharam dessa nova jornada", acrescentou.