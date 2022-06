Ex-BBB Natália relata ter sido acusada de roubo em hotel em Cancún

A ex-BBB Natália Deodato desabafou após ter sofrido racismo em um hotel em Cancún, no México. Na madrugada desta sexta-feira (3), a mineira contou nas redes sociais ter sido acusada de roubar uma bolsa no local.

"Uma situação super constrangedora que vivenciei hoje. Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no canto, não tinha ninguém [perto]. Eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção. Quando cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua. Eu avisei que tinha achado no chão", explicou.

"Ele me disse que o cara era o dono. Ele [o dono] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu era preta. Foi terrível ele falando... Que eu tinha pegado, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém. O cara do hotel ficou muito constrangido. Eu falei para abrir e ver se sumiu alguma coisa. Ele viu que não tinha sumido nada e continuou me acusando. Comecei a tremer", desabafou.

Ela também contou que foi impedida de sentar em uma mesa de restaurante por estar vestindo calça jeans e jaqueta. "Mas não foi por causa disso. A gente pediu a mesa e eles não nos deixaram sentar onde queríamos. Eles nos colocaram para sentar em outra mesa", completou.

"É fod*. Muito fod*. Ainda bem que estou aqui com pessoas maravilhosas. Tenha sempre pessoas boas ao seu redor. Não se deixem abater pelas situações. Não deixem as pessoas te diminuírem. Na hora, fiquei em choque, comecei a tremer. Fiquei muito triste! Mas graças a Deus estou um pouco melhor. É uma situação muito pesada. Quando a gente fala sobre isso, parece que é mimimi. São realidades que precisam nos posicionar. Precisamos falar sobre o preconceito até que ele não exista mais!", finalizou.