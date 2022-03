Ex-BBB Paulinha Leite acerta quina na Mega-Sena e quase ganha R$ 190 milhões

Paulinha Leite, do BBB 11, não ganhou o prêmio no reality show, mas mostrou que tem sorte em outro tipo de jogo. A ex-sister anunciou que acertou cinco números da Mega-Sena em dois jogos diferentes e quase levou para casa o prêmio de R$ 190 milhões.



Com a quina, ela faturou R$ 35.454,28 em cada. Atualmente, ela possui um perfil chamado Unindo Sonhos, que realiza bolões. "Gente, já teve o sorteio, a gente fez a quina, até agora que a gente saiba. Eu vim na casa da Lara procurar em 5 mil bilhetes, porque está no grupo 187. A gente já sabe", anunciou a ex-BBB no Instagram dos bolões. Em seguida, o perfil divulgou que também fez a quadra em outros três bolões diferentes.

"Já sabemos que não sofremos do coração, porque tem 3 concursos seguidos batendo na trave", escreveu ela ao mostrar o segundo bolão que também faturou a quina neste sorteio da Mega.

Mas não é a primeira vez que ela ganha na loteria. A influenciadora afirmou que já ganhou mais de 50 vezes. Há dois anos, ela declarou para revista Quem que sonhava com os números. Na época, ela já tinha ganhado 36 prêmios.

A influenciadora garantiu que nunca existiu algum tipo de método para ganhar, apenas fazia as apostas e dividia os números com os seguidores, sem cobrar nada por isso.

Mega-sena

O concurso 2.464 da Mega-Sena, realizado neste sábado (19) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, teve dois acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 02 – 07 – 24 – 43 – 52 – 56. Cada um receberá um prêmio de mais de R$ 94 milhões. A quina teve 496 ganhadores e cada um vai receber R$ 35.454,28. Os 31.802 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 789,94.