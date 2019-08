Ex-coelhinha da Playboy morre engasgada após realizar detox caseiro

A modelo e ex-coelhinha da Playboy Janna Rasskazova, 29 anos, morreu após realizar um tratamento de desintoxicação caseiro nesta segunda-feira (12).

De acordo com a imprensa russa, ela, que também era DJ, foi encontrada em sua casa em Moscou, capital cosmopolita do país. As autoridades locais afirmam que Janna recebeu uma medicação intravenosa e o médico teria avisado aos amigos próximos para não a deixá-la sozinha.

(Fotos de Reprodução)

Ainda de acordo com os veículos locais, a influencer e DJ acabou dormindo um pouco, mas foi acordada por um dos amigos que percebeu que ela estava respirando de forma estranha. Foi quando ela se levantou sozinha e, ao caminhar em direção a cozinha da residência, começou a engasgar e morreu.

Paramédicos foram acionados mas não houve chance de reanimação. Há indícios de que ela estaria usando alguma medicação, além do tratamento, que reagiu de forma inesperada à mistura de componentes químicos.

Segundo a imprensa russa, Janna, que tem mais de 800 mil seguidores no Instagram, optou pelo detox caseiro depois de curtir uma "séries de noitadas" na Rússia.