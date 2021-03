Ex confessa ter matado jovem de 19 anos que recusou buquê para reatar

Rafael Araújo, de 23 anos, matou sua ex-namorada em Araçariguama (SP) após ela recusar um buquê de flores. O suspeito se entregou à polícia nesta terça-feira (16) e segundo seu advogado de defesa, Vinicius Bellini, disse ter agido 'por impulso' e que 'está arrependido'. O caso foi registrado como feminicídio.

"Foi um crime que acabou com a vida dele e a vida da menina. Infelizmente ele tomou essa atitude. Está muito arrependido", afirmou, ao Uol, Bellini.

Ainda segundo o advogado de defesa, o casal namorou por um ano, chegou a terminar uma vez, mas reatou logo em seguida. Em fevereiro, Alessandra Costa, de 19 anos, rompeu o relacionamento em definitivo e, desde então, Rafael tentava voltar com ela.

O crime aconteceu na segunda-feira (15), por volta das 15h30. O suspeito foi até a casa de Alessandra com um buquê de flores, mas ela recusou o presente e, mais uma vez, se negou a reatar o relacionamento com o rapaz. Ele então teria tirado um canivete do bolso e a golpeado.

A mãe de Alessandra tentou impedir o ataque e foi ferida nas mãos. O advogado negou que o crime tenha sido premeditado e disse que Araújo costumava andar com o objeto.

O rapaz fugiu, mas ontem pediu ajuda do tio para se entregar. A Justiça decretou prisão temporária de 30 dias, que deve ser renovada por mais 30. Ele está preso na cadeia de São Roque, cidade vizinha.