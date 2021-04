Ex-coreógrafo de Xuxa, Fly revela romances com Paquita e cantora do Rouge

Ex-coreógrafo de Xuxa, Fly Vagner atualmente trabalha com educação financeira, dando palestras e tratando do tema em um canal de Youtube. Ele também presta consultoria. Em uma live no Instagram, ele contou um pouco da nova realidade e lembrou também histórias do passado, inclusive romances que viveu.

"É verdade que eu e a Andressa (Cruz) namoramos. O que a gente viveu foi muito bacana. Na época, todo mundo sabia e apoiava. A Marlene (Mattos, diretora) também. Hoje, somos amigos e sou grato pela nossa amizade. Trabalhamos juntos na Globo e tivemos uma grande parceria. Ela é inclusive amiga da minha mulher", contou Flay, falando da ex-paquita. Ele também contou que viveu um breve romance com a cantora Fantine Thó, da banda Rouge: "Foi rápido, durou só um carnaval. A gente se conheceu no Rio e ficou. Foi no auge da carreira delas".

Fly disse que ainda mantém contato com Marlene e Xuxa, que deram sua primeira chance na TV, na déca de 1980. Ele diz que a diretora é como uma "segunda mãe" para ele.

"Tenho um carinho igual pelas duas. Quando me formei, dei uma placa para cada uma delas como forma de agradecimento. Fiquei trabalhando 25 anos ao lado da Xuxa e outro dia a Marlene me chamou para apresentar um evento dela. Tenho contato com as duas. Mandei mensagem no celular da Xuxa no dia do aniversário dela. Ela não leu até agora, mas tudo bem", diz.

