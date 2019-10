Ex de Larissa Manoela revela já ter 'ficado' com enteada de Bolsonaro

Foto: Reprodução

O ator Thomaz Costa, ex-namorado da atriz Larissa Manoela, revelou em um vídeo postado no canal do youtuber Matheus Mazzafera já ter tido um rolo com Letícia Firmo, 16, a enteada do presidente Jair Bolsonaro.

A revelação aconteceu durante a brincadeira do PPP - Pego, Penso ou Passo, que ganhou outro P, de 'Peguei', proposto por Mazzafera -, Thomaz acabou confirmando que beijou a filha do primeiro casamento da primeira-dama Michelle Bolsonaro, quando o nome Leticia surgiu na brincadeira.

Na verdade, a brincadeira se referia à youtuber Leticia Escarião, mas antes que o sobrenome dela fosse disto, o youtuber Bruno Magri, que também participava da gravação, entregou o amigo. "Alguém já pegou aqui.", disse.

Thomaz ainda tentou disfarçar, dizendo que o entrevistador é que teria 'ficado' com Letícia Firmo - chamada de Letícia Bolsonaro no vídeo - mas, logo em seguida, Mazzafera refaz a pergunta diretamente a ele, que confirmou que de fato, já teve algo com a enteada do presidente.

Mazzafera ainda brincou com a situação, dizendo que seria "a cara de Thomaz" chamar o Jair Bolsonaro de pai, caso tivesse um relacionamento mais sério com Letícia. Ainda levando em consideração essa hipótese, o youtuber aproveitou também para pedir ao ator para que ele desse conselhos ao possível 'sogrão por tabela'. "Diz para ele deixar nós, gays, à vontade.", disse. Magri, por sua vez, também entrou na brincadeira e falou para Thomaz pedir mesmo é para Bolsonaro baixar a cotação do dólar.